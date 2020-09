PSA annuncia l’arrivo dei prodotti Eurorepar in India

PSA ha annunciato nelle scorse ore il lancio della gamma di prodotti aftermarket multimarca di alta qualità Eurorepar in India. PCA India, l’entità locale del gruppo automobilistico francese, ha firmato un accordo di vendita e distribuzione con GoMechanic, una delle principali aziende indiane presenti nel settore aftermarket che vanta una rete di officine, dei rivenditori di componenti di ricambio e una piattaforma di e-commerce.

GoMechanic supporterà le vendite dei pezzi di ricambio Eurorepar, facilitando un ingresso aggressivo sul mercato indiano. Con questo lancio, PSA ha compiuto una scelta molto coraggiosa di entrare nel mercato dell’India sfruttando un brand multimarca.

Eurorepar: PSA annuncia l’arrivo della sua gamma di prodotti Eurorepar in India

Roland Bouchara, Senior Vice President e Sales and Marketing di PSA India, ha dichiarato: “Siamo molto entusiasti che il nostro marchio aftermarket collaudato a livello globale, Eurorepar, sia stato introdotto in India. I prodotti Eurorepar sono sviluppati in linea con procedure di qualità rigorose e complete attraverso fornitori che sono sistematicamente controllati dal Gruppo PSA”.

Bouchara ha proseguito dicendo: “Riteniamo che Eurorepar sia la migliore alternativa per i clienti indiani che sono alla ricerca di pezzi di ricambio a prezzi convenienti e non sono necessariamente desiderosi di spendere un prezzo più alto per marchi aftermarket premium. Nonostante le sfide poste dal coronavirus, abbiamo mantenuto il lancio di parti multimarca con Eurorepar in India e questo lo rende unico essendo la prima iniziativa di business rivolta ai consumatori di PSA lanciata prima del primo veicolo Citroën, la C5 Aircross, che è sulla buona strada per il lancio nel primo trimestre del 2021”.

Eurorepar comprende una gamma di ricambi e accessori multimarca di PSA per la riparazione e la manutenzione dei veicoli. Presente in 100 paesi in tutto il mondo, l’azienda propone prodotti di qualità a prezzi molto interessanti, indipendentemente dalla marca e dal modello di un veicolo. Questi prodotti si rivolgono ai clienti che cercano qualità e risparmio durante l’acquisto di pezzi di ricambio.

I primi prodotti Eurorepar per il mercato indiano sono già disponibili da qualche ora nelle officine indiane, sia per i clienti B2B che B2C e sia offline che online attraverso le varie piattaforme di distribuzione di GoMechanic.

PSA si occuperà di marketing, formazione e costruzione del marchio

Commentando il lancio e la partnership, Jean Christophe Bertrand – Senior Vice President e Independent Aftermarket Business Unit di PSA, ha detto: “La decisione di lanciare Eurorepar in India deve essere analizzata nel quadro della strategia globale di PSA Aftermarket, che consiste nel soddisfare tutte le aspettative post-vendita dei clienti in tutto il mondo, indipendentemente dal loro potere d’acquisto, dalla marca e dall’età del loro veicolo”.

Bertrand ha continuato dicendo: “L’India è un elemento chiave nella strategia ‘Push to Pass’ del Gruppo PSA per i mercati globali e rappresenta un’incredibile opportunità per mostrare l’approccio incentrato sul cliente di PSA per tutti i suoi marchi. La nostra decisione di collaborare con GoMechanic si basa sul nostro obiettivo comune, che è fornire alta qualità e valore a tutti i clienti. Riteniamo che questa strategia ci aiuterà a stabilire più saldamente il gruppo in India e a conquistare un’ampia base di clienti”.

Mentre GoMechanic si occuperà di distribuire le parti tramite i suoi magazzini, le officine e i rivenditori all’interno della sua rete, PSA fornirà supporto in termini di marketing, formazione e costruzione del marchio.

Inizialmente, Eurorepar proporrà prodotti come pastiglie freno di alta qualità ma la gamma si espanderà progressivamente per includere più articoli come spazzole tergicristallo, filtri d’aria, olio e carburante, dischi freno, grasso e lubrificanti e tanto altro ancora.

