Freno a mano manuale: solo il 24% delle nuove auto lo ha

Meno di un quarto delle nuove auto vendute nel Regno Unito dispone di un buon freno a mano meccanico vecchio stile, secondo una nuova ricerca condotta da CarGurus. Solo il 24% delle vetture nuove disponibili in questo momento nel mercato britannico vanta un freno a mano manuale. Parliamo di una diminuzione di 6 punti percentuali rispetto a quanto registrato lo scorso anno (30%).

Modelli come BMW Serie 1 e Serie 3, Peugeot 208 e Nissan Juke sono molto popolari in UK e hanno perso il freno a mano meccanico negli ultimi 12 mesi. Fra i produttori di auto soltanto Dacia offre un freno a mano manuale su ogni modello che vende, molto probabilmente perché propone veicoli a prezzi accessibili.

Freno a mano manuale: la percentuale registrata quest’anno è scesa del 6% rispetto al 2019

La maggior parte delle case automobilistiche decide di mantenere la vecchia leva sulle auto più economiche o più sportive. Alfa Romeo, DS, Honda, Jaguar, Land Rover, Lexus, Mercedes, Porsche e Volvo hanno tutti abbandonato il freno a mano. Al suo posto c’è un dispositivo a pedale o elettronico che da molti è considerato una caratteristica di lusso e che richiede meno sforzo fisico per essere utilizzato.

I freni di stazionamento elettronici si disinnestano automaticamente quando l’auto parte e spesso hanno anche la funzione di assistenza durante la salita che li rende estremamente convenienti per gli automobilisti.

Chris Knapman, redattore di CarGurus UK, ha dichiarato: “Sembra che al freno a mano manuale siano rimasti solo pochi anni poiché continua il suo costante declino nel mercato delle nuove auto, con quasi due dozzine di modelli che lo hanno rimosso come opzione negli ultimi 12 mesi”.

Knapman ha proseguito dicendo: “Prevediamo che il numero di auto in vendita con freni a mano tradizionali diminuirà ulteriormente nei prossimi anni poiché è presente in pochi modelli sportivi e di piccolo volume. Sebbene il freno a mano manuale possa presto essere un ricordo del passato nelle auto nuove, la sua scomparsa potrebbe vedere alcuni acquirenti andare nel mercato delle auto usate per un po’ di nostalgia”.

