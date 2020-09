Titolo mondiale F1 a Bottas: quote bookmaker

È la Mercedes di Valtteri Bottas, a sorpresa, a passare per prima il traguardo del GP di Russia. Solo terzo il campione in carica Lewis Hamilton, penalizzato di 10 secondi a metà gara per due irregolarità. Il mondiale di Formula 1 resti ancora saldamente nelle mani del pilota britannico. Ma sentiamo cosa riferisce Agipronews sul titolo mondiale F1 a Bottas: vediamo le quote bookmaker.

Titolo mondiale F1 a Bottas: qualcosa cambia

I betting analyst di Snai prevedono una leggera minaccia dal proprio compagno di squadra. Nel tabellone dei bookmaker, il finlandese si è avvicinato a Hamilton: una sua vittoria finale è offerta a 7,50, contro quella del sei volte campione del mondo a 1,05. Quote distanti ma più vicine grazie al distacco a 44 punti dopo l’ultimo GP sul circuito di Sochi.

Nell’aggiornamento dei trader di Snai c’è anche Max Verstappen, reduce da un ottimo secondo posto in Russia, che paga 33 volte la posta in caso di successo. Sempre lontanissimo Charles Leclerc su Ferrari, offerto a 1.000.

Solo Hamilton può perdere tutto

Soltanto Hamilton potrebbe perdere tutto, rovinando una stagione straordinaria per lui e per la Mercedes. Però nello sport non si sa mai: un calo di tensione, un improvviso appagamento. O l’esplosione di Bottas, che magari si rivela un fuoriclasse in grado di mettere pressione al britannico.

