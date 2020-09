FCA Germany premia i primi partner commerciali con il “Customer First Award for Excellence”

Fiat Chrysler Automobiles Germany ha consegnato ai primi partner commerciali tedeschi il “Customer First Award for Excellence” a Francoforte. Il programma di certificazione riconosce i partner commerciali di FCA nella rete di vendita e assistenza che offrono un’esperienza cliente eccezionale. Auto Maier GmbH & Co. KG, partner commerciale per i marchi Fiat e Fiat Professional, partner commerciale Alfa Romeo Reinhard König, Werner Brohl GmbH e Autohaus Pömmerl GmbH & Co. KG hanno ricevuto i premi da Maria Grazia Davino, CEO di FCA Germany AG e Rebecca Reinermann, Director Customer Experience and Commercial Training.

“Sono particolarmente lieta di poter consegnare i primi premi alle tradizionali imprese familiari che in passato hanno svolto un lavoro fantastico nel campo della fidelizzazione dei clienti”, ha dichiarato Maria Grazia Davino nel suo intervento alla cerimonia di premiazione a Francoforte, la città della musica classica. “I partner commerciali premiati qui sono le punte di diamante del programma” Customer First “e sono esempi lampanti per l’intera comunità dei concessionari. Ci aspettiamo che la prossima cerimonia di premiazione tra sei mesi includa anche società commerciali più grandi tra i vincitori del premio “.

Gerd Krug, amministratore delegato di Auto Maier GmbH & Co. KG ad Albstadt, è orgoglioso di questo premio: “Il premio significa molto per noi, è una conferma delle nostre azioni”. Reinhard König, proprietario dell’omonima Alfa Romeo, lo vede allo stesso modo Azienda partner a Breitenbrunn. “Non c’è quasi nessun altro marchio che dia valore alla lealtà quanto l’Alfa Romeo. E il cliente è leale solo se trattato correttamente e onestamente “.

Nell’ambito del “Customer First Award for Excellence”, con l’obiettivo di premiare le eccellenti esperienze dei clienti presso i partner FCA Germany, le quattro aree chiave della soddisfazione del cliente, la conformità con i processi di vendita e post-vendita, la conformità agli standard FCA e la formazione dei dipendenti, qualifica e certificazione valutate.

“Le concessionarie di auto che hanno successo nel programma saranno in grado di sottolineare la loro eccellenza ai clienti integrando il logo” Customer First “nelle loro attività di marketing digitale e tradizionale e nella concessionaria”, afferma Rebecca Reinermann, descrivendo il valore aggiunto per il rispettivo partner di vendita al dettaglio. “Vengono inoltre identificati nella ricerca del rivenditore sui rispettivi siti web del marchio. Questo dà ai potenziali nuovi clienti un orientamento e anche ai clienti fedeli la certezza essere con un rivenditore che è stato riconosciuto dal produttore per gli sforzi dei clienti.”

Marco Brohl, amministratore delegato della Werner Brohl GmbH di Rastatt, condivide questa esperienza, perché” il nostro obiettivo è sempre stato quello di dare ai clienti la sensazione di essere in buone mani con noi. Il feedback positivo mostra che siamo stati in grado di essere all’altezza dei nostri standard.”

