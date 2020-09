FCA Germany: importante nomina per il futuro della mobilità

Come in Francia, FCA Germany sta istituendo un dipartimento di e-mobility per accelerare lo sviluppo dei suoi servizi legati alla nuova mobilità e l’elettrificazione delle sue gamme di tutti i suoi marchi. Così, Fabio Sangermano è stato nominato al posto di recente creazione di e-mobility project manager di FCA Germania.

Nel suo nuovo ruolo, riporta a Maria Grazia Davino, CEO di FCA Germany. Fabio Sangermano coordinerà il marketing e il rispetto dei requisiti in tutte le aree funzionali del gruppo italo americano in Germania e supporterà anche gli obiettivi di CO2.

Fabio Sangermano è stato nominato e-mobility project manager di FCA Germany

Laureato alla Johann Wolfgang University di Francoforte (Germania), Fabio Sangermano ha iniziato la sua carriera nel 2008 presso INBAS come amministratore. Nello stesso anno è entrato in Fiat Chrysler Automobiles in Germania dove ha ricoperto diversi incarichi, in particolare nel reparto formazione. Nel 2011 è stato promosso a Sales Training Specialist presso FCA Germany.

Nel 2015 è diventato responsabile della formazione dei venditori per i marchi Alfa Romeo e Jeep di FCA Germany. Nel 2017 è diventato responsabile della customer experience per FCA in Germania. Dal 2019 è responsabile dell’esperienza e della formazione di Fiat Chrysler Automobiles in Germania.

