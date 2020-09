Bonus fino a 3500 euro per convertire un’auto tradizionale in EV

Il Movimento 5 Stelle ha avanzato un emendamento al decreto Agosto molto interessante che riguarda l’argomento degli incentivi per la mobilità elettrica.

In particolare, l’emendamento prevede di offrire un bonus fino a 3500 euro per convertire un’auto con motore endotermico in un modello completamente elettrico. In questo momento, l’emendamento è al vaglio della commissione Bilancio del Senato. Questo va ad affiancarsi ad altre iniziative che riguardano sempre la e-Mobility.

Al vaglio un emendamento che prevede un bonus fino a 3500 euro per la trasformazione di un’auto tradizionale in EV

L’ipotesi avanzata da Daniele Pesco, il primo che ha firmato l’emendamento e presidente della commissione Bilancio del Senato, prevede di offrire un bonus a chi effettua l’omologazione di un veicolo in cui è presente un sistema di riqualificazione elettrica per la propulsione. Da specificare che il bonus sarebbe valido fino al 31 dicembre 2021.

Il contributo prevede un rimborso del 60% del costo di conversione e, come detto poco fa, fino a 3500 euro. A questa percentuale si potrà aggiungere un ulteriore 60% riguardante varie spese relative alle imposte da pagare fra cui quella per l’iscrizione al PRA.

All’interno dello stesso emendamento c’è anche una richiesta che prevede la semplificazione dell’omologazione la quale avverrà presso alcune officine autorizzate alla revisione dell’auto. In caso di approvazione, il Governo italiano metterebbe a disposizione 3 milioni di euro per le conversioni effettuate fino alla fine del 2020 e 12 milioni di euro per quelle previste in tutto il 2021.

Infine, la trasformazione di un veicolo con motore a combustione interna in un EV dovrà avvenire seguendo le procedure presenti nel decreto Retrofit emanato nel 2015 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI