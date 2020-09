Ferrari: ecco il progetto digitale dell’hypercar di Le Mans

Con la gara di Le Mans 2020 ormai alle porte, assisteremo al suo livello più alto grazie all’introduzione della Le Mans Hypercar di classe LMH. Poiché Ferrari deve ancora esprimere il suo interesse verso questa categoria, l’artista JonasJAG ha pensato di realizzare un progetto digitale indipendente che anticipa come potrebbe essere la vettura.

Negli ultimi mesi abbiamo assistito a una sorta di sfida fra le competizioni tradizionali e quelle dedicate alle vetture elettriche, quindi è sempre meglio aumentare l’appeal attorno a una gara come Le Mans. Uno dei modi migliori per farlo è quello di portare sulla griglia di partenza dei veicoli collegati a ciò che è possibile trovare oggi nelle concessionarie.

Fino ad ora, Toyota, ByKolles e Scuderia Cameron Glickenhaus si sono iscritte alla Le Mans Hypercar 2021 mentre Aston Martin ha cancellato i suoi piani di partecipazione. Peugeot, invece, ha annunciato che si unirà al gruppo nel 2022. Come accennato ad inizio articolo, Ferrari, che gareggia da anni nelle competizioni, non sembra mostrare alcun interesse per questa nuova categoria.

Ritornando al progetto realizzato dallo studente di design JonasJAG ci mostra una hypercar pronta a sfidare le case automobilistiche succitate. Il concept vanta alcune caratteristiche estetiche visibili sulle altre auto del cavallino rampante come ad esempio il profilo laterale e i gruppi ottici posteriori composti da tre luci di forma rotonda.

Almeno fino ad ora, i motori a combustione interna utilizzati sulle vetture LMH sono limitati a 680 CV mentre quelli elettrici, montati sull’asse anteriore, erogano 272 CV al massimo. Il peso complessivo, invece non deve essere inferiore ai 1030 kg. Non ci resta che attendere i prossimi mesi per vedere se Ferrari mostrerà interesse verso questa nuova categoria.

