LoJack pensa a un servizio che certifica lo stato di salute di un’auto in vendita

LoJack ha presentato una nuova soluzione appartenente alla piattaforma LoJack Connect che permette alle società di noleggio a lungo termine e rent a car e ai fleet manager di garantire una maggior trasparenza e rendere più efficace il processo di remarketing dei veicoli usati.

L’obiettivo principale di questo nuovo servizio è quello di semplificare il più possibile la gestione e l’utilizzo del parco auto aziendale tramite un’analisi in tempo reale di tutti i principali indicatori del veicolo. Grazie alla telematica installata a bordo dell’auto, è possibile controllare sempre i parametri principali e di avere dei numeri ben precisi al momento della vendita.

LoJack: il nuovo servizio è pensato per le società di noleggio a lungo termine e rent a car e per i gestori di flotte

Grazie a questo nuovo servizio sviluppato da LoJack, i noleggiatori e i gestori di flotte potranno fornire al cliente una certificazione vera e propria che attesta i chilometri percorsi e gli incidenti subiti, oltre a un rating sullo stato generale dell’auto.

Secondo l’ANIASA (Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici), ogni anno vengono immessi sul mercato oltre 180.000 veicoli usati nel noleggio a lungo termine. Di questi, 16.000 vengono venduti a privati e società, principalmente modelli con meno chilometri e nelle condizioni migliori.

La restante parte, invece, entra in possesso di commercianti e rivenditori. Dunque, questo servizio può essere sfruttato durante la fase di vendita in quanto consente all’acquirente di conoscere tutte le informazioni sulla vettura scelta.

Con LoJack Connect è possibile accedere a diversi strumenti che permettono di analizzare gli stili di guida di ogni guidatore sulla base di alcuni parametri, ricevere in tempo reale una segnalazione in caso di incidente, fornire assistenza immediata al conducente grazie al contatto diretto con la centrale operativa (disponibile 24/7) e tanto altro ancora.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI