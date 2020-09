Jeep Wrangler 2021 debutta in Messico con sistema eTorque

La Jeep Wrangler 2021 ha debuttato ufficialmente anche in Messico, portando con sé capacità off-road senza pari, autentico stile Jeep, libertà di guida all’aperto e tante altre caratteristiche interessanti. La Wrangler 2021 è equipaggiata dal motore Pentastar V6 da 3.6 litri abbinato alla tecnologia mild-hybrid eTorque e una trasmissione automatica a 8 velocità.

Il sistema eTorque migliora le sue prestazioni complessive dell’iconico fuoristrada grazie a una coppia più elevata e una spinta alla partenza e in fase di sorpasso fornita dal sistema a 48V. Oltre a questo, abbiamo una migliore efficienza nei consumi, un sistema Stop/Start migliorato e la tecnologia di recupero.

Jeep Wrangler 2021: l’ultimo restyling del 4×4 arriva anche nel mercato messicano in versione mild-hybrid

La Jeep Wrangler 2021 mantiene la formula che l’ha resa un’icona e arriva sul mercato messicano in quattro versioni: Rubicon, Unlimited Sport S, Unlimited Sahara e Unlimited Rubicon. Sulla parte frontale troviamo la leggendaria griglia a sette barre con un look più moderno e fari a LED e fendinebbia che forniscono una luce bianca molto soddisfacente.

Sia la versione Sahara che quella Rubicon propongono delle luci di marcia diurna posizionate vicino ai fari mentre gli indicatori di direzione anteriori sono situati nella parte anteriore dei paraurti. Sul retro, invece, abbiamo le tradizionali luci quadrate a LED per le versioni Sahara e Rubicon.

Gli interni della Jeep Wrangler 2021 combinano stile unico, versatilità, comfort e manovrabilità, oltre all’adozione di materiali resistenti e di alta qualità. I sedili rivestiti in pelle o in tessuto sono caratterizzati da cuciture a contrasto, supporto lombare e impugnatura laterale regolabile.

Il cruscotto presenta un display TFT da 7 pollici che permette al guidatore di configurare diverse informazioni come ad esempio la pressione degli pneumatici. Sulla plancia centrale, invece, abbiamo un display touch da 7 o 8.4 pollici per sfruttare al meglio la quarta generazione del sistema di infotainment Uconnect.

Il fuoristrada mantiene le caratteristiche che lo hanno reso un’icona del settore

All’interno della Wrangler 2021 ci sono una serie di soluzioni di archiviazione smart per riporre vari oggetti. Ad esempio, l’area presente sotto il pavimento dei sedili posteriori offre spazio per piccoli oggetti. Il fuoristrada dispone ancora di sospensioni indipendenti a cinque bracci e molle elicoidali.

Sulla Jeep Wrangler Rubicon 2021 è presente, inoltre, una barra antirollio anteriore scollegabile elettricamente. Parlando di numeri, il fuoristrada propone un’altezza di guida fino a 193,55 cm ed è in grado di trainare fino a 1587 kg sfruttando il pacchetto di traino opzionale.

La Jeep Wrangler 2021 dispone del badge Trail Rated in quanto ci sono due avanzati sistemi 4×4: Command-Trac 4×4 e Rock-Track 4×4. La sicurezza e la protezione degli occupanti sono state fondamentali durante lo sviluppo della nuova Wrangler che si riflettono negli oltre 75 componenti di sicurezza attiva e passiva disponibili. Ad esempio, abbiamo la telecamera posteriore ParkView, il monitoraggio dell’angolo cieco, il controllo elettronico della stabilità e altro ancora.

Arrivando ai prezzi, la Jeep Wrangler 2021 parte da 978.900 pesos (38.988 euro) per la versione Rubicon fino ad arrivare a 1.059.900 pesos (42.214 euro) per la Unlimited Rubicon.

