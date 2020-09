Colori auto: più del 50% sono bianche o nere

La maggior parte delle auto acquistate sono rivestite di bianco, nero o grigio. La CNBC ha esaminato il motivo per cui i colori delle vetture sono così noiosi e i risultati ottenuti sono davvero interessanti.

Prendendo in considerazione i dati BASF, la pubblicazione afferma che quattro colori sono stati utilizzati sulla maggior parte delle auto nel 2019. Il bianco si è posizionato al primo posto con il 39%, seguito da nero (16%), grigio (13%) e argento (10%). Ci sono una serie di fattori in gioco per cui la maggior parte dei veicoli ha queste colorazioni.

Colori auto: bianco, nero, grigio e argento sono le colorazioni più diffuse

Innanzitutto, bianco, nero, grigio e argento vanno bene con tutto e sono disponibili praticamente su ogni veicolo in commercio. Oltre a ciò, questi colori non passano mai di moda, a differenza di alcune altre vernici che potrebbero incidere sul valore di vendita futuro.

In alcuni mercati, i clienti tendono ad acquistare i loro veicoli in base a ciò che è disponibile in concessionaria piuttosto che farli costruire appositamente. Questo è conveniente per gli acquirenti e quindi i rivenditori in genere preferiscono non esporre vetture con colorazioni diverse da quelle succitate in modo da proporre qualcosa che piace a tutti e che sia più facile da vendere.

Anche la psicologia ha un ruolo importante. Ad esempio, è stato rivelato che il blu è un colore molto popolare sui veicoli elettrici. Ciò potrebbe essere dovuto in parte al fatto che inizialmente alcuni utilizzavano una specifica tonalità di blu per gli EV e quindi adesso i consumatori associano questo colore ai modelli a emissioni zero.

Grazie a vari miglioramenti apportati, è possibile scegliere più sfumature di questi colori più famosi. Ad esempio, la nuova Mercedes Classe S può essere scelta con molteplici sfumature di nero.

