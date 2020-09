Dodge Challenger SRT Demon: Hennessey presenta il nuovo pacchetto HPE1000 | Video

Offerta solo per il model year 2018, la Dodge Challenger SRT Demon è una delle muscle car più esclusive commercializzate in America. La vettura, infatti, è stata proposta in soli 3300 esemplari, di cui 3000 venduti negli USA e 300 in Canada. Nonostante la sua enorme potenza, la Demon può essere migliorata.

Ad esempio, Hennessey Performance propone il pacchetto HPE1000 per questa vettura che introduce alcuni miglioramenti come ad esempio il compressore da 4.5 litri anziché da 2.7 litri. Presenti anche un corpo farfallato più grande e una calibrazione del motore dedicata. Da menzionare anche i collettori a tubo lungo in acciaio inossidabile, i tappetini premium, i badge Hennessey e HPE1000 e tanto altro ancora.

Dodge Challenger SRT Demon: ecco il nuovo pacchetto dedicato alla prestante muscle car

Questi cambiamenti si traducono in 1050 CV di potenza e 1285 nm di coppia massima. Parliamo di 198 CV e 313 nm in più rispetto alla Dodge Challenger SRT Demon originale. La vettura è stata presentata da Hennessey Performance in un video pubblicato su YouTube nelle scorse ore che trovate in fondo all’articolo.

La Demon con il know how del tuner texano riesce a distinguersi per il suo sound. Inoltre, la muscle car Mopar dà spettacolo anche una volta aperto il cofano motore. La finitura lucida del compressore Whipple contrasta magnificamente con la vernice arancione presente sui coperchi della valvole del motore Hemi V8 da 6.2 litri.

In base a quanto dichiarato dalla società di tuning, la Challenger SRT Demon HPE1000 ci mette soli 1,9 secondi per scattare da 0 a 96 km/h rispetto ai 2,3 secondi impiegati dall’auto di serie. Il quarto di miglio viene completato in 9,14 secondi a una velocità di 244,6 km/h.

Sfortunatamente, Hennessey non ha rivelato il prezzo ufficiale per acquistare questo nuovo pacchetto per la Dodge Challenger SRT Demon ma sicuramente sarà abbastanza alto.

