Nuova Peugeot 308 immaginata in render

Ad inizio mese sono trapelate le ultime foto spia di un prototipo completamente camuffato della nuova Peugeot 308 che probabilmente arriverà sul mercato come model year 2022. In attesa di vedere come sarà il suo design finale, il sito Web russo Kolesa ha realizzato un paio di render che ci mostrano come potrebbe essere la nuova 308.

Il progetto combina alcuni elementi degli attuali modelli offerti dalla casa automobilistica francese. Il frontale, ad esempio, è ispirato alla sorella maggiore 508. La parte posteriore, invece, prende in prestito alcune parti dalla 208 e dal crossover 3008.

Nuova Peugeot 308: ecco un progetto digitale che immagina la prossima vettura

Kolesa immagina la nuova 308 diversa da una coupé e più come una hatchback compatta. In ogni caso, abbiamo di fronte una vettura molto interessante, soprattutto per la versione GTi. Si tratta dell’unico modello in questo segmento a disporre di un piccolo motore turbo da 1.6 litri. Tuttavia, Peugeot ha deciso di eliminare questa versione a causa delle elevate emissioni.

La prossima variante performance dell’auto sarà probabilmente 100% elettrica o ibrida plug-in. È probabile che la nuova Peugeot 308 verrà proposta in due motorizzazioni: diesel da 1.5 litri e turbo benzina da 1.2 litri con potenza compresa tra 90 e 150 CV.

