Disastro Rc auto per i monopattini elettrici. Solo a Milano, 50 incidenti al mese. Di questi, 40 con intervento medico. Sono i numeri disastrosi dei monopattini elettrici. Qualcuno parla di psicosi, per minimizzare. Per far passare come idiota chi lancia l’allarme incidenti. In realtà, calcolando i sinistri a Roma e nel resto d’Italia, la situazione è drammatica. Per chi va in auto, questo pasticcio colossale di Governo e Comuni significa anche una Rc auto più cara.

Disastro Rc auto per i monopattini elettrici

Il perché è presto detto. Più alto il rischio incidenti, più cara la Rc auto pagata da chi ha una vettura. E siccome con i monopattini elettrici il rischio schizza alle stelle, le tariffe Rca saliranno. Tutti pagheranno prezzi Rca più elevati, è la nostra previsione.

Oltretutto, diventa difficilissimo stabilire con precisione la dinamica dei sinistri che coinvolgono i monopattini elettrici.

Coi monopattini elettrici, poi, lieviteranno le truffe: sono i sinistri fasulli, con false ferite e richieste farlocche di risarcimento. Gli stessi che vanno in due o in tre sul monopattino, sul marciapiede, contromano, passando col rosso, sono quelli che organizzeranno le frodi.

Cosa copre la Rca

La compagnia di assicurazione del veicolo guidato dalla persona responsabile dell’incidente risarcisce i seguenti danni:

i danni (fisici e materiali) subiti da pedoni, ciclisti e altre persone non trasportate a bordo dell’auto/moto assicurata,

quelli danni subiti da persone trasportate a bordo di altro veicolo,

le lesioni subite dai passeggeri a bordo del veicolo assicurato; i danni alle cose di proprietà dei passeggeri sono risarciti a condizione che essi non siano legati da determinate relazioni di parentela con il proprietario del veicolo,

più i danni materiali subiti da oggetti esterni ai veicoli.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI