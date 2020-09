Formula 1: a Imola ci saranno oltre 13mila spettatori al giorno!

Dopo i bellissimi appuntamenti italiani di Monza e Mugello, il trittico di gare che Liberty Media ha proposta all’interno della nostra penisola si chiuderà col bellissimo evento di Imola. Presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari nel weekend del prossimo 1 novembre si terrà infatti il Gran Premio dell’Emilia Romagna dove sarà ammessa una ulteriore rappresentanza di pubblico sulle tribune.

L’esperimento prodotto al Mugello ha fatto infatti da apripista mentre a Imola i fortunati che potranno assistere al Gran Premio saranno molti di più in numero, rispetto ai circa 3mila per ogni giornata che si sono visti al Mugello. A Imola, per ragioni strettamente logistiche, il fine settimana del Circus sarà spalmato in sole due giornate (sabato e domenica) ma tra le novità c’è proprio l’ordinanza regionale del Presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ha applicato una deroga per l’evento della massima serie in modo da portare le 1.000 persone ospitabili alla cifra di 13.147 unità.

Un numero decisamente interessante in un periodo come quello attuale

L’ordinanza del Presidente Bonaccini ha quindi aumentato considerevolmente il numero di chi potrà assistere all’evento in programma sull’iconico tracciato di Imola, derogando al numerico previsto dal Governo Nazionale in accordo col Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Si può infatti ammettere che la configurazione stessa di un autodromo permette una migliore efficacia nell’applicazione di tutti i protocolli ai quali siamo ormai praticamente abituati tutti quanti. Rimarranno quindi validi tutti i protocolli anti-Covid attualmente in vigore, compreso il necessario distanziamento sociale.

La Formula 1 si adegua quinti a quanto già visto a Misano durante l’appuntamento di MotoGP quando ad assistere all’evento c’erano un massimo di 10mila spettatori al giorno. Ad occuparsi della sorveglianza che permetterà il corretto rispetto delle misure anti contagio sarà Formula Imola che gestisce l’impianto di Imola. Il presidente dell’ente gestore, Uberto Selvatico Estense, aveva già ammesso nelle scorse settimane che a Imola si potevano gestire tranquillamente circa 1.000 persone per ogni tribuna disponibile. A Imola quindi, che ritorna dopo l’ultima edizione del 2006, ci saranno 13.147 spettatori per ogni giorno di attività in pista. Nei prossimi giorni si conosceranno anche le modalità di acquisto dei biglietti e i relativi prezzi.

