Nuovo Fiat Strada ottiene un aumento di prezzo a settembre

La nuova generazione del Fiat Strada sta riscontrando un enorme successo improvviso in Brasile, con vendite che sono aumentate parecchio. Ne abbiamo parlato in un recente articolo. Tuttavia, tre mesi dopo il suo arrivo sul mercato brasiliano, il prezzo è già aumentato, variando tra 1000 e 2300 R$ (156-360 euro).

La versione Endurance a cabina singola ora è disponibile a 64.990 R$ (10.183 euro) anziché 63.590 R$ (9964 euro). Il prezzo di quella Freedom invece è passato da 70.490 R$ (11.045 euro) a 71.990 R$ (11.280 euro), ossia un aumento di 1500 R$ (235 euro).

Fiat Strada 2021: la casa torinese ha deciso di aumentare il prezzo della nuova generazione

La variante Endurance a cabina doppia del Fiat Strada 2021 adesso costa 1000 R$ in più, ossia 75.990 R$ (11.907 euro). La variante Freedom sempre a doppia cabina ora può essere acquistata per 79.290 R$ (12.424 euro), ossia 1300 R$ (203 euro) in più. Infine, la versione Volcano ora viene venduta a 82.290 R$ (12.894 euro) anziché 79.990 R$ (12.534 euro).

Vi ricordiamo che la nuova generazione del pick-up compatto è disponibile con il motore Firefly 1.3 con potenza fino a 109 CV e 139 nm. In alternativa è possibile optare per il Fire 1.4 con potenza fino a 88 CV e 123 nm. Tutte le versioni del nuovo Fiat Strada sono disponibili con una trasmissione manuale a 5 rapporti.

