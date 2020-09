Ram svela i nuovi pickup ispirati alle forze armate

Ram non ha dimenticato la sua promessa di rilasciare nuove edizioni Built to Serve ogni tre mesi circa. La seconda versione è stata annunciata a giugno e ora la terza versione viene lanciata oggi. Perché oggi? Bene, domani è il 18 settembre, che è il 73 ° anniversario dell’aviazione degli Stati Uniti. Per questa terza versione, 1.000 modelli di Built to Serve 1500 vengono offerti in Billet Silver, ciascuno con accenti interni Light Diesel Grey. Questa potrebbe essere solo la migliore combinazione di colori del lotto.

La produzione di questi nuovi modelli RAM dovrebbe iniziare il mese prossimo nello stabilimento di assemblaggio di Ram nel Michigan. Insieme alle combinazioni di colori uniche offerte su questi modelli speciali, i nuovi RAM BTS continueranno da dove si era interrotto il lotto precedente, offrendo ruote da 20 pollici in un’esclusiva finitura Technical Grey, insieme a ruote in tinta con la carrozzeria, una griglia anteriore tutta nera, nonché paraurti neri, terminali di scarico da quattro pollici, gradini laterali, badge e illuminazione premium con cornice nera.

Come al solito, la cabina è dotata di pannelli in velcro alle spalle di ogni sedile anteriore, consentendo al proprietario di personalizzare facilmente gli interni. Le edizioni Built to Serve offrono anche più scelta rispetto alla maggior parte delle altre edizioni speciali, poiché possono essere aggiunte a qualsiasi carrozzeria 1500 o configurazione del gruppo propulsore.

Ti potrebbe interessare: Ram 2500 Power Wagon 75th Anniversary Edition si mostra in alcune foto spia

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI