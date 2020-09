Peugeot 4008: verrà aggiornata anche la versione cinese della 3008

Il debutto della nuova Peugeot 3008 ha suscitato molto interesse in Europa. Del resto parliamo di uno dei SUV compatti più venduti nel continente. Peugeot ha effettuato un importantissimo aggiornamento di metà ciclo che consentirà a questa generazione della 3008 di affrontare il resto della sua vita commerciale che la attende. Anche il modello venduto in Cina verrà aggiornato. In Cina la 3008 è venduta con il nome di Peugeot 4008.

Un nome che ci è familiare poiché nel Vecchio Continente veniva venduto con questo nome un SUV basato sulla Mitsubishi RVR. Il marchio francese ha scelto di recuperare questo nome per commercializzare la versione cinese del suo SUV di successo. Ora è giunto il momento per il 4008 di subire una messa a punto.

Le foto spia che accompagnano questo articolo ci mostrano un prototipo della nuova Peugeot 4008. Un modello attualmente in fase di sviluppo e che rilascerà interessanti novità. Soprattutto nel design. Come possiamo vedere, il camouflage è concentrato sia sull’anteriore che sul posteriore. Ed è logico, poiché sarà in queste aree del veicolo che si verificheranno le modifiche visive più rilevanti.

Ci sono alcuni piccoli dettagli che ci fanno intravedere che la nuova Peugeot 4008 non sarà esattamente come la Peugeot 3008. Ad esempio, la griglia della nuova 4008 sarà dotata di lamelle verticali mentre la nuova 3008 sfoggerà una griglia con un motivo diverso.

Il camouflage rende difficile sapere se avrà o meno le nuove luci LED la cui forma simula le zanne. La gamma di motori non dovrebbe presentare novità con una selezione di motori a benzina. Si potrà scegliere tra un motore turbo da 1,6 litri e 170 cavalli e un motore turbo da 1,8 litri e oltre 200 cavalli. Possibile il debutto di questo modello al Salone dell’auto di Pechino di fine mese.

