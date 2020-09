Nuova Fiat Toro avvistata in alcune foto spia

Anche se Fiat Chrysler ha leggermente modificato il suo programma di lancio a causa della pandemia, alcune delle novità si stanno ancora sviluppando a un ritmo sostenuto, come la rinnovata Jeep Compass e l’inedito SUV a 7 posti pensato per l’America Latina. Nel caso di Fiat, oltre a un futuro crossover compatto che arriverà nei concessionari all’inizio del 2021, il marchio sta anche lavorando a pieno ritmo sul restyling del pick-up Fiat Toro, già visto nel Nordest con un camouflage più leggero.

Le foto della nuova Fiat Toro sono state fornite dal canale Carangos PB , che ha ricevuto immagini dai suoi follower. Uno di loro mostra il pickup di Fiat a Recife (PE), molto vicino a Goiana, dove si trova lo stabilimento responsabile dell’assemblaggio del pick-up. Il camuffamento più chiaro, invece di pesanti panni neri, indica una fase iniziale di sviluppo.

Dall’immagine è possibile notare alcune novità interessanti. Ci riferiamo ad esempio alla forma dei fari diversa da quella attuale, un po’ più sottile. La griglia sembra essere cambiata in una forma simile a quella che abbiamo visto nel concept Fastback, mentre una copertura al centro fa capire che li troverà spazio il nuovo logo dell’azienda.

Anche il paraurti sembra essere stato ridisegnato e presenta fendinebbia rettangolari anziché rotondi. Lo avevamo già visto nel precedente busto del camion trasportato. La data di debutto del nuovo Fiat Toro è un mistero al momento.

Antonio Filosa, presidente di Fiat Chrysler in Sud America, ha rivelato in un’intervista che i lanci dell’azienda potrebbero essere ritardati fino a sei mesi . Considerando che Toro corre già con una mimetica più leggera rispetto ad alcune delle prossime novità di FCA, è del tutto possibile che arriverà nelle concessionarie alla fine della prima metà del prossimo anno.

