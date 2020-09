Dodge Challenger SRT Hellcat: ecco un esemplare convertibile da oltre 80.000 euro

La terza generazione della Dodge Challenger non è sicuramente un’auto perfetta, a cominciare da alcune componenti di Mercedes presenti sotto la carrozzeria. A differenza della Ford Mustang e della Chevrolet Camaro, però, la casa automobilistica americana non ha mai portato sul mercato una versione cabrio con capote in tela.

Per fortuna, però, c’è il settore aftermarket. Ad esempio, in questo articolo vi proponiamo una Dodge Challenger SRT Hellcat 2020 molto speciale che si propone in versione convertibile al prezzo di 94.995 dollari (80.467 euro). La particolare muscle car si trova in Virginia.

Dodge Challenger SRT Hellcat: in vendita in America un modello convertibile modificato

Purtroppo il venditore non ha menzionato quale azienda ha eseguito la conversione in cabriolet ma potrebbe trattarsi di Newport Convertible Engineering che in passato ha effettuato altri lavori simili. In ogni caso, la vettura viene elencata con sospensioni irrigidite, una barra duomi e dei collettori ausiliari del sottotelaio.

Tuttavia, la speciale Dodge Challenger SRT Hellcat è stata personalizzata con alcune parti cromate e delle strisce da corsa blu presenti su una vernice bianca. Troviamo anche un impianto frenante Brembo con pinze freno arancioni che sembra rispecchiare il colore dei coperchi della valvole del motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri.

A livello di prestazioni, il propulsore è rimasto invariato con i suoi 717 CV e 881 nm di coppia massima il quale dovrebbero essere sufficienti per godere appieno di questa particolare convertibile.

