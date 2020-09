Alfa Romeo Giulia GTA e le Abarth Scorpioneoro e Yamaha protagoniste a Madrid

Dopo aver attraversato Sotogrande, Autobello arriva a Madrid questo mercoledì 16 settembre per deliziare gli appassionati di motori. Questo evento spettacolare consentirà a tutti gli appassionati di godere dalle edizioni da collezione alle supercar e alle motociclette esclusive, oltre alle novità più straordinarie dei marchi premium. In questa occasione FCA non poteva mancare e mostrerà i modelli che sono stati presentati in questo 2020. L’imponente Alfa Romeo Giulia GTA o le ultime edizioni speciali di Abarth (Scorpioneoro e Yamaha), sono solo alcune delle vetture che debutteranno ad Autobello.

Autobello ha iniziato il suo viaggio in agosto da Marbella-Sotogrande, arrivando ora a Madrid per finire, si prevede che, a fine settembre, a Barcellona-Sitges. Mercoledì 16 settembre, proseguendo con il lavoro svolto in Andalusia, l’organizzazione manterrà rigide misure di sicurezza che garantiranno la salute di tutti i partecipanti per celebrare l’evento in tutta tranquillità.

Sarà la prima in Spagna della nuova Alfa Romeo Giulia GTA, un momento unico per conoscere la spettacolare vettura sportiva dell’azienda italiana. Un rinnovamento di una leggenda, centodieci anni dopo la sua fondazione. Questo modello, derivato dalla Giulia Quadrifoglio, è equipaggiato con un motore Alfa Romeo 2.9 V6 Bi-Turbo da 540 CV. La GTA e la sua versione più estrema, la Giulia GTAm, sono edizioni limitate di 500 unità in totale, numerate e certificate, che faranno sicuramente parte del garage dei migliori collezionisti.

Dalla mano di Abarth arriva un’altra edizione speciale che sarà presente anche ad Autobello. In questo caso, sono gli ultimi due modelli che il marchio dello scorpione presenterà a breve, quindi sarà un grande primo in Spagna. Abarth 595 Scorpioneoro e Abarth 595 Monster Energy Yamaha. Questi modelli esclusivi, di cui verranno prodotti 2.000, incarnano l’anima Abarth. Lo Scorpioneoro, con un’elegante carrozzeria nera e oro in omaggio all’esclusivo A1979 A112 Abarth ‘Gold Ring’, racchiude 165 CV sotto il cofano e accelera da 0 a 100 km / h in 7,3 secondi. Gli stessi cavalli hanno suo fratello ispirato dalla MotoGP Yamaha YZR M1. Un modello pensato per i clienti più giovani e gli appassionati di corse automobilistiche.

E se in questa edizione di Autobello Madrid 2020 in cui sarà possibile vedere Alfa Romeo Giulia GTA, non poteva mancare lo Stelvio Quadrifoglio MY20. Questo restyling del mitico modello italiano, che offre 510 CV con il suo motore Bi-Turbo, offre la massima qualità e le ultime tecnologie disponibili da Alfa Romeo. Queste e altre novità del gruppo faranno parte di questa nuova edizione di Autobello a Madrid, dove i collezionisti potranno godere di autentiche ‘opere d’arte’ del motore.

