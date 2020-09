Ferrari 599 GTO: ecco il sound del V12 da 6 litri | Video

Nel corso degli anni, Ferrari ha portato sul mercato diverse supercar marchiate con l’iconica denominazione GTO che sta per Gran Turismo Omologata. Presto questo nome potrebbe arrivare anche nella gamma della prestante 812 Superfast, secondo alcune foto spia trapelate recentemente in rete.

In questo articolo, però, vi parliamo della Ferrari 599 GTO, presentata sul sito ufficiale della casa automobilistica modenese nel 2010. Si tratta di una coupé molto speciale in quanto prodotta in soli 599 esemplari. Rispetto al modello standard, la 599 GTO offre delle performance superiori.

Ferrari 599 GTO: ascoltiamo il sound prodotto dal motore V12 da 670 CV

Sotto il cofano troviamo sempre il motore V12 da 6 litri ma in questo caso sviluppa una potenza di 670 CV a 8250 g/min e 620 nm di coppia massima a 6500 g/min. Oltre a questo, gli ingegneri di Maranello hanno lavorato molto sul corpo in quanto la vettura pesa soli 1495 kg rispetto ai 1690 kg della GTB Fiorano. A questo punto, il rapporto peso/potenza offerto dalla supercar è di 2,22 kg/CV.

Secondo i dati forniti da Maranello, la Ferrari 599 GTO impiega soli 3,3 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e 9,8 secondi da 0 a 200 km/h mentre la velocità massima supera i 335 km/h. Abbiamo di fronte una delle Ferrari più veloce di sempre.

Dopo la galleria fotografica trovate un video pubblicato su YouTube da Varryx che ci mostra un esemplare della performante vettura e ci permette anche di ascoltare il sound erogato dai quattro terminali di scarico presenti sul retro.

