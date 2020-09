Ferrari 458 Italia: ecco un esemplare con kit widebody Liberty Walk

Dal 2009 al 2015, Ferrari ha proposto sul mercato la Ferrari 458. La vettura è stata venduta in quattro versioni chiamate Italia, Spider, Speciale e Speciale Aperta. In questo articolo parleremo di un esemplare davvero particolare della Ferrari 458 Italia in quanto ha ricevuto alcune modifiche dal famoso tuner giapponese Liberty Walk.

Nel video presente in fondo all’articolo, pubblicato su YouTube da ExoticCarspotters, possiamo vedere una splendida 458 Italia rivestita di nero mentre girava per le strade di Monaco. La vettura personalizzata dispone del kit widebody LB Performance ideato da Liberty Walk, oltre ad un impianto di scarico piuttosto rumoroso realizzato da MS Motors.

Ferrari 458 Italia: catturato in video un esemplare dotato di un kit widebody targato Liberty Walk

Sotto il cofano dovrebbe essere rimasto tutto invariato. Ciò significa che troviamo il motore V8 F136FB da 4.5 litri capace di sviluppare una potenza di 570 CV a 9000 g/min e 540 nm di coppia massima a 6000 g/min. Parliamo di una potenza specifica di 127 CV/litro e una coppia specifica di 120 nm/litro. Basti pensare che oltre l’80% della coppia è già disponibile a 3250 g/min.

Secondo le informazioni fornite dalla casa automobilistica modenese, la supercar sportiva riesce a raggiungere una velocità massima di 325 km/h e impiega meno di 3,4 secondi per scattare da 0 a 100 km/h. Accanto all’otto cilindri è presente un cambio elettroidraulico a doppia frizione a 7 rapporti.

Il telaio in lega d’alluminio è stato realizzato con tecnologie di derivazione aerospaziale e dispone di sospensioni anteriori a triangoli sovrapposti e multilink per quelle posteriori. All’interno della Ferrari 458 Italia troviamo una centralina Magneti Marelli abbinata al manettino di derivazione Formula 1.

L’unica centralina permette di gestire e disinserire il differenziale elettronico E-Diff, il sistema di trazione F1-Trac e l’ABS. La supercar presenta un corpo con dimensioni di 4527 mm di lunghezza, 1937 mm di larghezza e 1213 mm di altezza e inoltre vanta un passo di 2650 mm. Infine, la Ferrari 458 Italia pesa soli 1485 kg nella versione standard.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI