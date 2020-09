Batterie al grafene: Skeleton Technologies promette una ricarica di soli 15 secondi

Assieme al Karlsruhe Institute of Technology, Skeleton Technologies sta sviluppando un nuovo progetto con il nome di SuperBattery che promette una ricarica in soli 15 secondi. La società tedesca sostiene di rendere la ricarica dei veicoli elettrici più veloce che mai.

Tutto si basa sugli ultra condensatori realizzati tramite un materiale che promette di essere molto più efficiente del litio utilizzato fino ad ora. Si tratta più nello specifico del Curved Graphene il quale permetterebbe di ricaricare il pacco batterie senza utilizzare reazioni chimiche.

Skeleton Technologies: l’azienda tedesca porterà presto sul mercato una batteria al grafene davvero efficiente

Le speciali batterie progettate da Skeleton Technologies, inoltre, sarebbero in grado di fornire una durata nel tempo elevata e, come anticipato poco fa, dei tempi di ricarica davvero ridotti. Parliamo di soli 15 secondi.

In merito a ciò, Taavi Madiberk – CEO di Skeleton Technologies – ha dichiarato che questa sarà una svolta epocale per il settore automobilistico. Egli sostiene che il progetto SuperBattery può evitare il tipico sovradimensionamento delle batterie e dei corrispondenti sistemi di raffreddamento.

Ciò comporterà costi parecchio inferiori rispetto a quelli sostenuti in questo momento, oltre a una maggiore durata. Non ci resta che attendere i prossimi mesi per vedere se il grafene riuscirà a sostituire efficacemente il più comune litio.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI