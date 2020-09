Jeep Gladiator Willys Sport debutta in America come versione più economica

La settimana scorsa abbiamo riportato l’aggiunta della versione Willys alla gamma del Jeep Gladiator 2021. Questa mossa è stata fatta dalla casa automobilistica americana per cercare di legare la sua iconica Wrangler con il pick-up di medie dimensioni.

Mentre il Gladiator Willys si basa sul popolare allestimento Sport S, in realtà il marchio di FCA propone un’opzione ancora più conveniente per i fan dell’iconica targhetta che sono alla ricerca di qualcosa di più semplice. In particolare, il Jeep Gladiator Willys 2021 può essere scelto anche nella versione Sport che si basa sull’allestimento Sport entry-level ma propone lo stesso aspetto esterno del modello Willys.

Jeep Gladiator Willys Sport: il marchio di FCA propone una versione più economica della speciale variante

Con il Gladiator Willys Sport si ottengono le seguenti caratteristiche in più rispetto al modello Sport standard: cerchi neri da 17″, pneumatici LT255/ 75R17C Mud-Terrain da 32″, differenziale posteriore a slittamento limitato Trac-Lok, ammortizzatori anteriori e posteriori Heavy-Duty Active Performance verniciati in rosso, griglia cromata nera, badge Black Trail Rated, parafanghi in tinta con la carrozzeria, finestrini con protezione solare, loghi Willys per il cofano e 4WD per il portellone, tappetini per tutte le stagioni e gradini laterali per accesso facilitato all’abitacolo.

Per il Jeep Gladiator Willys Sport, il marchio automobilistico americano propone di serie il motore Pentastar V6 da 3.6 litri con sistema ESS abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. Pagando 2000 dollari (1688 euro) in più si ottiene la trasmissione automatica 850RE a 8 velocità.

Per 4000 dollari (3376 euro) in più è possibile optare per l’EcoDiesel V6 da 3 litri con ESS che di serie viene offerto sempre con il cambio manuale a 6 velocità. Tuttavia, per 2000 dollari in più è possibile scegliere la trasmissione automatica 8HP75 a 8 rapporti.

Gli interni del Gladiator Willys Sport sono caratterizzati da controllo del freno del rimorchio, cinghie di fissaggio per parabrezza Mopar, borsa portaoggetti, maniglie di assistenza interna, kit Jeep Trail-Rated, listelli sottoporta neri Mopar e SiriusXM con abbonamento radio di sei mesi.

Fra gli optional per l’esterno abbiamo copertura avvolgibile per il cassone, paraspruzzi Mopar, hard top Black Freedom Top in tre parti e tanto altro ancora. I pacchetti disponibili, invece, sono tre: Smoker’s Group, Auxiliary Switch Group e Trailer-Tow Package.

Il Jeep Gladiator Willys Sport 2021 è disponibile a un prezzo di listino di 35.245 dollari (29.752 euro) nelle colorazioni Bright White, Black, Billet Silver Metallic, Granite Crystal Metallic, Sting-Gray, Hydro Blue, Firecracker Red e Snazzberry. Parliamo di 3995 dollari (3372 euro) in meno rispetto al modello Willys standard che si basa sull’allestimento Sport S.

