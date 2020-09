Maserati MC20: ecco il sound della nuova supercar a motore centrale | Video

La nuova Maserati MC20 ha debuttato ufficialmente tre di giorni fa ed è stata mostrata al pubblico e su strada per le vie di Modena. Italiansupercarvideo ha avuto l’opportunità di immortalare due show car in un video pubblicato su YouTube che trovate in fondo all’articolo. La splendida supercar a motore centrale è stata immortalata a Piazza Roma e Piazza Grande.

Era dai tempi della MC12 che la casa automobilistica modenese non portava sul mercato una sportiva con il suo Tridente. La caratteristica sicuramente più interessante presente sulla MC20 è il nuovo motore V6 biturbo da 3 litri che Maserati chiama Nettuno. Questo propulsore è in grado di sviluppare una potenza di 630 CV a 7500 g/min e 730 nm di coppia massima.

Maserati MC20: ecco uno dei primi video della nuova supercar V6 del Tridente

Accanto al sei cilindri troviamo un cambio automatico DCT a 8 rapporti che può essere gestito dalle palette al volante. Grazie anche al suo peso di soli 1500 kg circa, la Maserati MC20 impiega soli 2,9 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e 8,8 secondi da 0 a 200 km/h.

La velocità massima, invece, supera i 325 km/h. La nuova sportiva del Tridente dispone di un telaio in fibra di carbonio realizzato in collaborazione con Dallara. Anche la carrozzeria esterna è costituita da materiali compositi.

Vi lasciamo con la clip di Italiansupercarvideo in cui è possibile anche ascoltare il sound prodotto dal Nettuno della nuova Maserati MC20.