FCA Bank: importanti novità in Germania

Christian Paccussi ha assunto il ruolo di Director Sales & Marketing presso FCA Bank Germany con effetto dal 1 ° settembre 2020. Nel suo ruolo, riferisce direttamente all’Amministratore Delegato di FCA Bank in Germania. Paccussi ha oltre 21 anni di esperienza nel settore automobilistico e fa parte del Gruppo FCA dal 2003. Da allora ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali in Italia, Svizzera e Germania. Più recentemente, è stato responsabile dei Villaggi / Filiali di FCA Motor, la concessionaria ufficiale di Fiat Chrysler, in tutta Europa dal 2018.

“Non vediamo l’ora di lavorare con Christian Paccussi. Con lui, la nostra banca sta acquisendo un distinto esperto di vendite che ha già molta familiarità con l’industria automobilistica e il reparto vendite del Gruppo FCA. Nel suo nuovo incarico per la nostra azienda, gli auguro tutto il meglio e una mano sempre felice nelle sue decisioni “. Afferma Federico Berra, Presidente del Consiglio di Amministrazione di FCA Bank Germany.

Come parte del Gruppo FCA Bank, FCA Bank Deutschland, la seconda banca automobilistica più antica, opera con successo sul mercato tedesco dal 1929. È uno dei principali fornitori di servizi finanziari nel settore automobilistico a livello nazionale. I servizi finanziari e assicurativi per i marchi automobilistici Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Abarth e Ferrari sono riuniti sotto l’egida di FCA Bank Deutschland GmbH.

Le filiali giuridicamente indipendenti Maserati Bank, Jaguar Bank e Land Rover Bank sono amministrate organizzativamente da FCA Bank nel luogo e commercializzate e assistite in modo mirato al mondo esterno in modo orientato al produttore e al cliente. Con Erwin Hymer Group Finance, FCA Bank unisce tutti i servizi finanziari per i principali produttori europei di roulotte e camper sotto lo stesso tetto.

