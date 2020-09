Maserati MC20: ecco come si presenta un esemplare in Blu Infinito

La nuova Maserati MC20 è l’auto sicuramente ideale per chi è alla ricerca di una supercar a motore centrale davvero entusiasmante. Inoltre, con il lancio del configuratore online sul sito Web, ora è possibile creare l’esemplare dei propri sogni.

La casa automobilistica modenese ha svelato la sua ultima supercar all’inizio della settimana e potrebbe rivelarsi il modello perfetto per attirare nuovamente l’interesse delle persone verso il suo marchio.

Maserati MC20: attivo il configuratore online sul sito Web ufficiale

Il configuratore ufficiale rivela che la MC20 sarà disponibile in diverse opzioni una volta che le vendite partiranno. Ad esempio, in questo articolo vi proponiamo un esemplare rivestito nella bellissima colorazione Blu Infinito. In aggiunta, la vettura dispone di cerchi Corsa Design da 20″ e delle pinze freno rosse.

Per quanto riguarda l’abitacolo, Maserati mette a disposizione otto diverse configurazioni e quella presente nell’articolo vanta sedili e pannelli delle portiere in Cuoio.

La nuova Maserati MC20 in questione dispone dei pacchetti in fibra di carbonio sia per l’esterno che per l’abitacolo e includono splitter anteriore, diffusore posteriore, cofano motore e parafanghi nel materiale leggero. Per gli interni, invece, il pacchetto include cornice del quadro strumenti, leva del cambio e battitacco in fibra di carbonio.

In questo esemplare personalizzato è stato anche installato l’impianto audio premium Sonus Faber composto da 12 altoparlanti, il Tridente di Maserati cucito sui poggiatesta dei sedili, sedili anteriori con funzione di riscaldamento e schienale in fibra di carbonio, differenziale con slittamento elettronico limitato, sospensioni sportive, freni in carbo-ceramica, tetto in fibra di carbonio e i sistemi Blind Sport Alert con Rear Cross Path Detection e Security Alarm System.

Anche se il configuratore non rivela nello specifico il costo delle singole opzioni e dei pacchetti aggiunti, sappiamo che la Maserati MC20 partirà da circa 200.000/300.000 euro in Italia.