Jeep Grand Cherokee Trackhawk distrugge una Corvette C8 in una drag race

Hennessey Performance ha posizionato la prestante Jeep Grand Cherokee Trackhawk contro l’auto sportiva preferita dagli americani, ossia la Chevrolet Corvette C8. Il motivo di questo vs è perché il tuner aveva in programma di modificare il SUV della casa automobilistica americana e quindi aveva bisogno di alcuni numeri di riferimento per effettuare il lavoro.

Un paio di giorni fa, Hennessey ha pubblicato sul suo canale YouTube una drag race in cui conferma che il lavoro è finito. La Grand Cherokee Trackhawk è scesa ancora una volta in pista per dimostrare di poter battere la Corvette C8. In particolare, la società di tuning ha installato il suo pacchetto di aggiornamento HPE1000 che ha trasformato il SUV in una vera e propria supercar su quattro ruote motrici.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk: Hennessey mostra le nuove prestazioni raggiunte grazie al pacchetto HPE1000

Dai due filmati presenti in fondo all’articolo è possibile capire esattamente qual è la differenza. La prima clip mostra la gara effettuata all’inizio di agosto quando la C8 non ha avuto problemi a lasciare dietro il SUV. La seconda, invece, conferma che questa volta la Grand Cherokee Trackhawk è riuscita ad avere la meglio.

Questo perché sotto il cofano è stato installato un sistema di sovralimentazione da 2.65 litri, degli iniettori di carburante ad alto flusso e una nuova puleggia, oltre ad altre piccole modifiche. Senza alcuno sforzo, la Jeep Grand Cherokee Trackhawk di FCA ha distrutto la Chevrolet Corvette C8. Per maggiori informazioni vi basta dare un’occhiata ai due filmati presenti dopo la galleria fotografica.