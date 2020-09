FCA France: importante nomina

Il gruppo Fiat Chrysler Automobiles France sta intensificando lo sviluppo dei suoi servizi legati alla nuova mobilità e all’elettrificazione delle sue gamme, in particolare con l’introduzione dei suoi nuovi motori ibridi ed elettrici. Per l’implementazione della strategia del gruppo in Francia, Fiat Chrysler Automobiles France ha affidato a Cyril Billiard, customer experience e training director di FCA France dal 2017, il progetto di e-mobility per il mercato francese. Del suo operato il dirigente dovrà rispondere a Jérôme Monce, CEO di FCA France.

“Sarà lui a coordinare il piano d’azione generale, garantendo al contempo una perfetta transizione della rete in termini di nuova mobilità, sia commerciale che post vendita, strutture e risorse “, indica il gruppo nel suo comunicato stampa. Cyril Billiard, 52 anni, ha una formazione manageriale acquisita all’interno del gruppo HEC. Dopo aver lavorato in diversi settori culturali e politici, è entrato a far parte del gruppo Fiat nel 2004 come responsabile regionale del post vendita. Nel 2005 è stato nominato responsabile marketing servizi, poi è stato promosso a direttore marketing ricambi e servizi di Fiat France nel 2006.

Dopo un’esperienza di vendita, marketing e gestione presso MotorVillage Champs-Elysées (2010-2014). Nel marzo 2014 è stato nominato Mopar Marketing and Communications Manager per la regione EMEA di FCA, con sede a Torino. Dal 2017 è Customer Experience and Training Director di FCA.

Ti potrebbe interessare: FCA France è impegnata a garantire servizi per chi deve viaggiare