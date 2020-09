Jeep Cherokee 2021 ottiene un nuovo modello e più caratteristiche di serie

Per il model year 2021, la Jeep Cherokee ritorna con una gamma rivista, un nuovo modello in edizione speciale e una serie di equipaggiamenti di serie disponibili in tutta la line-up.

Ad esempio, sulla versione Latitude è possibile trovare gli alzacristalli anteriori elettrici, gli specchietti esterni con funzione di riscaldamento, gli indicatori di direzione supplementari e delle luci di cortesia. Sulla Latitude Plus troviamo sedili anteriori con funzione di riscaldamento, volante riscaldato con rivestimento premium, avvio remoto e tergicristalli con sbrinatore.

Jeep Cherokee 2021: svelata l’intera gamma del nuovo model year

La Jeep Cherokee Latitude Lux 2021 (nuovo modello) propone sedili in pelle nappa, avvio remoto, volante riscaldato con rivestimento premium e sedili anteriori riscaldati. L’allestimento Trailhawk offre le stesse caratteristiche viste sulla Latitude Plus.

Infine, la Cherokee Limited 2021 include tettuccio apribile panoramico a doppio pannello, fari abbaglianti automatici, cruise control adattivo con Stop and Go, sistema Park Assist con Full Stop e ParkSense anteriore e posteriore.

Sotto il cofano, la Jeep Cherokee 2021 propone tre motori a seconda del modello scelto. Il propulsore standard su Latitude e Latitude Plus è il TigerShark a quattro cilindri in linea da 2.4 litri con tecnologia ESS che sviluppa una potenza di 183 CV e 232 nm di coppia massima.

Disponibile come optional su Latitude Plus e come standard su Latitude Lux, Trailhawk e Limited abbiamo il Pentastar V6 da 3.2 litri con sistema ESS. Quest’ultimo produce 275 CV e 324 nm e ha una capacità di traino di 2041 kg. In cima alla gamma troviamo il quattro cilindri in linea turbo da 2 litri che eroga 274 CV e 400 nm.

La Jeep Cherokee 80th Anniversary Edition celebra gli 80 anni del marchio americano

Tutti i powertrain sono dotati di serie di una trasmissione automatica a 9 rapporti. La versione Trailhawk orientata all’off-road è l’unico allestimento per la Jeep Cherokee ad avere il badge Trail Rated del marchio.

Per celebrare il suo 80º anniversario, Jeep ha lanciato un’edizione speciale chiamata Jeep Cherokee 80th Anniversary Edition che si basa sul modello Latitude Lux. Le caratteristiche incluse di serie sono: tetto apribile panoramico a doppio pannello, cerchi in alluminio da 19″ con finitura Granite Crystal, sedili anteriori con regolazione elettrica, controllo automatico della temperatura bi-zona, avvio remoto, sistema di infotainment Uconnect con display touch da 8.4 pollici, quadro strumenti digitale con schermo TFT da 7 pollici, sedili in pelle premium con cuciture a contrasto, inserti interni in metallo, tappetini berberi e badge esterno commemorativo.

Per la Jeep Cherokee 2021 sono disponibili ben 12 colorazioni esterne: Billet Silver, Bright White, Diamond Black Crystal, Granite Crystal, Hydro Blue (solo per la 80th Anniversary Edition), Light Brownstone, Olive Green, Sangria, Slate Blue, Spitfire Orange, Sting Grey e Velvet Red.