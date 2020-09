Ferrari userà la livrea del 1950 per la sua 1000ª gara di Formula 1

Il prossimo fine settimana, Ferrari diventerà la prima scuderia di Formula 1 a correre la sua 1000ª gara. Per tale occasione, il cavallino rampante utilizzerà la livrea classica del 1950 che ha usato nella sua prima gara di F1. L’appuntamento si terrà sul circuito del Mugello, pista appartenente alla stessa Ferrari.

Il Mugello non ha mai ospitato fino ad ora una gara della massima competizione automobilistica ma viene utilizzata spesso per effettuare test. Il prossimo evento si svolgerà dopo un orrendo Gran Premio d’Italia per le monoposto della Scuderia Ferrari che entrambe non sono riuscite a terminare.

Ferrari: la scuderia utilizzerà una livrea molto speciale sul circuito del Mugello

Il 1950 è stato l’anno in cui il team italiano ha conquistato la sua prima gara di Formula 1 a Monaco. Il mitico Alberto Ascari concluse la gara in seconda posizione, portandosi a casa il suo primo podio. Raymond Sommer finì quarto mentre Luigi Villoresi si ritirò.

Negli ultimi 70 anni, il cavallino rampante è riuscito ad affermarsi come icona della F1, riuscendo ad ottenere anche denaro extra come parte di un bonus che si riceve grazie al suo status speciale in questo sport. Nonostante ciò, Ferrari non è riuscita a vincere un titolo mondiale negli ultimi 10 anni.

L’ultima monoposto Ferrari a vincere il campionato del mondo è stata quella di Kimi Raikkonen nel 2007. Le ultime due gare sono state particolarmente difficili per la scuderia di Maranello. Sul circuito del Mugello, Ferrari spera di portarsi a casa degli ottimi risultati.