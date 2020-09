Nuovo Ineos Grenadier si mostra al fianco di grandi classici come la Jeep Willys

Ineos ha sfruttato il London Concours of Elegance per mostrare al pubblico il nuovo Ineos Grenadier. In particolare, il veicolo è stato rivelato in forma prototipale accanto a una collezione di fuoristrada storici.

Ineos Automotive ha presentato il primo modello di produzione del Land Rover Series 1, una Toyota FJ40 del 1980 completamente restaurata, una Jeep Willys del 1944 e un Mercedes Classe G del 1988 per mostrare le ispirazioni estetiche del nuovo Grenadier.

Nuovo Ineos Grenadier: il fuoristrada è stato posizionato accanto ad alcuni fuoristrada iconici

“Abbiamo portato in studio alcuni dei migliori 4×4 del passato per esaminare da vicino ciò che li hanno resi così duraturi. E ora è fantastico vedere il Grenadier in compagnia di queste leggende. Puoi vedere tratti e proporzioni comuni del design. Penso che il Grenadier si trovi a suo agio tra queste icone del 4x4, e se gli altri sono d’accordo, allora abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di design“, ha detto Toby Ecuyer – responsabile design di Ineos Automotive.

Il nuovo Ineos Grenadier è stato progettato da zero come un fuoristrada robusto per riempire i vuoti creati da alcuni modelli ormai usciti di produzione come ad esempio l’originale Defender. Il 4×4 dispone di un telaio a longheroni e di sospensioni progettate da Magna Steyr in Austria.

Sotto il cofano troviamo dei motori turbo a sei cilindri in linea da 3 litri di origine BMW sia a benzina che diesel, abbinati a una trasmissione automatica a 8 rapporti. La potenza viene scaricata su tutte e quattro le ruote tramite un sistema a quattro ruote motrici con ripartizione della coppia e un differenziale centrale con bloccaggio meccanico.

Dirk Heilmann, CEO di Ineos Automotive, ha affermato: “È molto appropriato che il veicolo venga presentato insieme a una collezione di iconici fuoristrada. Sono serviti da ispirazione per il progetto Grenadier e rappresentano lo spirito di andare ovunque senza compromessi che il nuovo veicolo offrirà ai clienti di tutto il mondo“.

La casa automobilistica sostiene che attualmente sta conducendo alcuni test sul prototipo dell’Ineos Grenadier 2021 con l’obiettivo di effettuare 1,8 milioni di km sia su strada che fuori strada nel prossimo anno. Le vendite partiranno ufficialmente in tutto il mondo verso la fine del 2021.