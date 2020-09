Jeep Gladiator EcoDiesel garantisce un risparmio di carburante del 25%

Il Jeep Gladiator EcoDiesel 2021 è equipaggiato dallo stesso motore diesel a sei cilindri da 3 litri offerto con la Wrangler e, secondo l’Environmental Protection Agency (EPA), è la soluzione migliore se si desidera acquistare il pick-up. I dati definitivi sui consumi di carburante per il Gladiator EcoDiesel dimostrano che è il Gladiator più efficiente che è possibile acquistare fino ad ora.

Secondo l’EPA, il pick-up a gasolio consuma 10,20 km/l nel ciclo combinato, un miglioramento di oltre il 25% rispetto alla versione con Pentastar V6 a benzina. Questo vantaggio si riflette anche nei numeri in città e autostrada che arrivano a 9,35 km/l e 11,90 km/l a differenza dei 7,22 e 9,35 km/l offerti dal Gladiator a benzina.

Il Jeep Gladiator con cambio manuale consuma 6,80 km/l in città e 9,77 km/l in autostrada, 0,42 km/l in meno nel ciclo cittadino ma 1 km/l in più in autostrada rispetto alla versione con trasmissione automatica.

L’Environmental Protection Agency sottolinea che il Gladiator Rubicon propone dei numeri di risparmio di carburante leggermente inferiori rispetto al modello base. Parliamo di 8,92 km/l in città e 11,47 km/l in autostrada, quindi 0,42 km/l in meno. Il Jeep Gladiator EcoDiesel, almeno in versione non Rubicon, batte i concorrenti Chevrolet Colorado e GMC Canyon con motori a gasolio come il pick-up di medie dimensioni più efficiente.

Con 9,35 km/l in città e 10,20 km/l nel ciclo combinato, il Jeep Gladiator batte i pick-up di Chevrolet e GMC che consumano rispettivamente 8,07 km/l e 9,35 km/l. Tuttavia, tutti e tre i veicoli consumano 11,90 km/l in autostrada.