Auto elettriche e ibride: estesa fino al 1° marzo 2021 la scadenza per l’installazione del dispositivo sonoro

È stata prolungata di altri sei mesi la scadenza per consentire alle case automobilistiche presenti negli Stati Uniti di rendere i loro veicoli elettrici ed ibridi facilmente riconoscibili nel momento in cui si avvicinano ai pedoni.

Un gruppo che rappresenta molte delle principali case automobilistiche, tra cui General Motors, Volkswagen e Toyota, aveva chiesto alla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) di prorogare la scadenza del 1° settembre di un anno intero. Invece, la NHTSA ha confermato nelle scorse ore che prorogherà la data al 1° marzo 2021.

Auto elettriche e ibride: la NHTSA proroga di sei mesi la scadenza per l’installazione del dispositivo sonoro

Le regole stabilite dalla National Highway Traffic Safety Administration richiedono alle case automobilistiche di aggiungere un dispositivo sonoro ai veicoli elettrici ed ibridi quando si muovono a una velocità di fino a 30 km/h per evitare lesioni a pedoni, ciclisti e persone non vedenti che altrimenti potrebbero non avvertire la presenza del mezzo.

I regolatori affermano che a velocità più elevate, il rumore degli pneumatici, la resistenza al vento e altri fattori eliminano la necessità di un suono di avviso. La NHTSA ha stimato che queste regole costeranno alle case automobilistiche circa 40 milioni di dollari all’anno in quanto dovranno installare esternamente un apposito altoparlante impermeabile.

Tuttavia, l’autorità sostiene che questa implementazione permetterà di ridurre gli infortuni che sono stimati tra 250 milioni e 320 milioni di dollari all’anno. L’agenzia ha aggiunto che le probabilità che un veicolo ibrido venga coinvolto in un incidente con un pedone sono superiori del 19% rispetto a un modello con motore endotermico.