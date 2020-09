Fiat Panda è la più venduta in Italia ad agosto, continua il successo della versione Hybrid

Come facilmente prevedibile, anche ad agosto la Fiat Panda si è confermata l’auto più venduta in Italia. La segmento A della casa italiana ha totalizzato 5.341 unità vendute in Italia, registrando un calo del -11% rispetto ai dati dell’agosto dello scorso anno. Il calo della Panda è inferiore rispetto a quello registrato dall’intero segmento A del mercato italiano, in calo del -22%.

A dare un contributo sostanziale alle vendite della Fiat Panda in Italia ad agosto è la nuova Fiat Panda Hybrid. La versione mild hybrid, dotata del motore 1.0 FireFly da 70 CV, ha raggiunto quota 2.244 unità vendute in Italia nel corso del mese di agosto. Circa il 42% delle unità di Panda vendute ad agosto sono Panda Hybrid.

Per quanto riguarda il parziale annuo, invece, la Fiat Panda fa registrare un totale di 61.508 unità vendute in Italia nel corso dei primi 8 mesi dell’anno. In questo caso, la segmento A del marchio italiano, la cui produzione è rimasta ferma per diverse settimane dopo la fine del lockdown, fa registrare un calo notevole. Rispetto allo scorso anno, infatti, si registra un calo del -36.5%.

La Panda, in ogni caso, fa meglio dell’intero marchio Fiat. Il brand torinese, infatti, chiude i primi due terzi dell’anno in corso con un calo del -40% rispetto ai dati registrati lo scorso anno.

Le auto più vendute in Italia dopo la Fiat Panda

La Fiat Panda stacca nettamente la concorrenza sul mercato italiano dopo i primi 8 mesi dell’anno. Alle spalle della segmento A, tra i modelli più venduti in Italia troviamo la Lancia Ypsilon che registra un totale di 24 mila unità vendute con un calo percentuale del -40% rispetto ai dati registrati nel corso dello stesso periodo dello scorso anno.

Terza posizione, invece, per la Fiat 500X che si ferma a 19.295 unità vendute facendo registrare un calo percentuale del -35% rispetto ai dati raccolti lo scorso anno. Il crossover è protagonista di un buon mese di agosto con oltre 2 mila unità vendute e una crescita del +20% rispetto ai dati registrati nell’agosto dello scorso anno.

Tra i modelli più venduti in Italia troviamo la Renault Clio, che occupa il quarto posto con 18 mila unità vendute. Quinta posizione per la Jeep Renegade. Il crossover prodotto nello stabilimento di Melfi si ferma a 17 mila unità vendute registrando un calo percentuale del -43% rispetto ai dati raccolti nello stesso periodo dello scorso anno.

Sesta posizione, tra le vetture più vendute in assoluto in Italia nel corso dei primi 8 mesi dell’anno, per la Fiat 500 che si ferma a 16 mila unità vendute con un calo del -37%. Da notare che, ad agosto, la 500 ha venduto poco più di 1600 unità in Italia. Di queste, circa il 42% è rappresentato dalla nuova 500 Hybrid. A completare la top 10 dei modelli più venduti ci sono la Volkswagen T-Roc, la Citroen C3 e le Dacia Sandero e Duster.