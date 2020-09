La nuova Fiat Strada ad agosto seconda auto più venduta in Brasile in assoluto

La nuova Fiat Strada ha già avuto un impatto importante sul mercato dei nuovi veicoli in Brasile. La nuova generazione del pick-up di Fiat infatti dovrebbe chiudere ad agosto con quasi 9.000 unità immatricolate, il che potrebbe renderla il vice leader nelle vendite di questo mese. Fino a venerdì 28, Fiat Strada aveva 8.243 immatricolazioni, un leggero vantaggio su HB20 (8.088 unità immatricolate). Onix invece guidava il mercato con 9.981 unità essendo vicina al ritorno a numeri a cinque cifre, cosa che non si verificava da marzo.

Ad agosto la nuova Fiat Strada si dovrebbe essere assicurata la seconda posizione tra le auto più vendute in Brasile

Il pick-up della Fiat aveva già chiuso a luglio con un volume elevatissimo di 6.564 veicoli, ma ad agosto la richiesta è stata ancora più impressionante, portando la nuova Fiat Strada a superare temporaneamente Volkswagen T-Cross, il veicolo più venduto in Brasile a luglio. La stessa Fiat ha affermato che la domanda per il modello era ben al di sopra della media. L’elenco provvisorio dei best seller di agosto in Brasile include Chevrolet Onix, Strada, HB20, Volkswagen Gol, T-Cross, Fiat Argo, Chevrolet Onix Plus, Tracker, Jeep Compass, Renegade, Fiat Toro e Ford Ka.

