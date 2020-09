Ferrari 488 Pista vs McLaren 675LT: chi avrà la meglio? | Video

Le supercar di McLaren sono molto conosciute per le loro potenzialità nelle gare di accelerazione. Un esempio è la McLaren 675LT che sul mercato si scontra con artisti del calibro della Ferrari 488 Pista.

Quest’ultima è la versione da Pista della 488 GTB che si propone sul mercato come un modello più leggero e potente rispetto alla vettura di serie. Questo perché il motore V8 biturbo da 3.9 litri è in grado di sviluppare una potenza di 720 CV e 770 nm di coppia massima in un corpo che pesa complessivamente 1280 kg.

Ferrari 488 Pista: la supercar V8 da pista gareggia contro la rivale McLaren 675LT

La 675LT di McLaren propone dei numeri simili. L’esemplare che trovate nel video in fondo all’articolo, però, ha ricevuto alcune modifiche al propulsore poiché adesso riesce a sviluppare circa 770 CV. La supercar britannica è passata dall’essere il concorrente più pesante e meno potente ad avere il rapporto peso/potenza migliore con 580 CV per tonnellata rispetto ai 562 CV per tonnellata offerto dalla Ferrari 488 Pista.

Dopo tre gare dominate dalla supercar del cavallino rampante, Brooks Weisblat di DragTimes ha scoperto che la McLaren 675LT non stava accelerando nel modo opportuno. Alla fine si è scoperto che a causa della messa a punto del motore, l’auto limitava la potenza in uscita per mantenere l’aderenza.

In ogni caso per scoprire maggiori informazioni sul confronto, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.