Il vincitore di Le Mans Vernay si unisce al team Alfa Romeo WTCR

Il team Romeo Ferraris ha ingaggiato l’ex vincitore della classe della 24 Ore di Le Mans Jean-Karl Vernay per guidare la sua Alfa Romeo Giulietta TCR nella FIA World Touring Car Cup 2020. Romeo Ferraris aveva detto che avrebbe rivelato il nome del suo pilota il 26 agosto. Vernay è stato annunciato mercoledì come unico pilota di Romeo Ferraris per il 2020, unendosi al team dopo due stagioni con Leopard Racing Audi, dove ha ottenuto quattro vittorie e come miglior piazzamento in campionato un quinto posto nel 2018.

Il francese ha vinto il titolo della TCR International Series nel 2017 prima di passare alla nuova categoria WTCR l’anno successivo, e i suoi successi passati includono il titolo Indy Lights nel 2010 e una corona di Le Mans GTE Am con il team IMSA Performance nel 2013.

“Stavo aspettando con ansia questo momento”, ha detto Vernay. “Sono lieto di annunciare un accordo con il Team Mulsanne per guidare l’Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR di Romeo Ferraris. Negli ultimi anni ho avuto l’opportunità di conoscere il Team Mulsanne e sono molto felice di unirmi a loro. Nonostante Romeo Ferraris sia certamente un costruttore più piccolo rispetto agli altri marchi, sono sempre stato impressionato dalla loro passione e determinazione e dai risultati che sono riusciti a ottenere nel FIA WTCR, il campionato più importante per le vetture turismo grazie anche al grande lavoro di promozione di Eurosport Events.”

Il team Romeo Ferraris doveva originariamente uscire dal WTCR dopo il 2019 e aveva pianificato di vendere entrambe le sue vetture Alfa TCR, ma ha deciso di cambiare decisione dopo che la categoria ha annunciato un calendario economico pesantemente rivisto in risposta alla pandemia di coronavirus. La squadra ha ottenuto due vittorie, nove podi e una pole position solitaria durante la sua breve storia nella categoria TCR.

