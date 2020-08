Fiat 1100 Cabriolet Allemano del 1953 venduta all’asta a 158.000 dollari

Il 14-15 agosto, RM Sotheby’s ha realizzato un’asta online che ha visto diversi veicoli interessanti proposti in vendita fra cui una Fiat 1100 Cabriolet Allemano venduta a un prezzo molto alto.

In particolare, l’esemplare della 1100, con targa di Napoli nonostante la provenienza da una collezione in Florida, è stata venduta a 158.000 dollari (133.777 euro). Si tratta di un record per un modello del genere.

Fiat 1100 Cabriolet Allemano: RM Sotheby’s ha proposto all’asta un bellissimo esemplare restaurato

Questa Fiat 1100 Cabriolet Allemano ha alle spalle un valore storico molto importante. Innanzitutto, abbiamo di fronte uno dei soli due esemplari sopravvissuti sui quattro realizzati con carrozzeria Allemano a Torino. Inoltre, il telaio n°019195 è stato firmato dal designer Giovanni Michelotti.

Questa cabrio non è stata venduta in una precedente asta organizzata da Mecum Auctions ma al contrario RM Sotheby’s è riuscita a trovargli un nuovo proprietario grazie anche alle sue condizioni praticamente perfette dopo essere stata sottoposta a un completo restauro curato da un esperto del settore.

Esternamente, questa 1100 Cabriolet Allemano presenta un rivestimento in blu abbinato a degli interni in finta pelle rossa. Quest’ultimo colore è stato utilizzato anche su cruscotto, volante e alette parasole. Fra le caratteristiche più particolari proposte da questa storica vettura c’è il frontale che ricorda il muso di uno squalo oppure la capote in tela avorio che si apre e chiude manualmente.

Gli pneumatici montati su questo esemplare sono realizzati da Pirelli con fasce bianche abbinati a dei cerchi in acciaio con finiture cromate e coprimozzi Fiat. Sotto il cofano è presente un motore a quattro cilindri in linea da 1089cc completamente originale abbinato a una trasmissione manuale a 4 velocità.

Secondo la documentazione fornita assieme, l’auto è appartenuta alla stessa famiglia dal 1954 al 2010. L’acquirente originale è stato Augusto Scalese di Napoli che ha comperato questa Fiat 1100 Cabriolet Allemano nel 1954 al prezzo di 2.511.000 lire direttamente dalla Carrozzeria Allemano. L’ultimo proprietario è un collezionista statunitense che si è occupato del restauro e ha deciso di proporrà all’asta tramite RM Sotheby’s.