Fiat 500X a metano: spendo la metà rispetto a quella a benzina 

Auto a metano: spendo la metà di quella a benzina. Quanto si risparmia andando a metano con una vettura Euro 6 in origine a benzina? Rispondono con un caso pratico Ecomotive Solutions e Autogas Italia: il 55%. L’auto presa in esame è una Fiat 500X 1.6 Torq 4 cilindri 1598 cc 81 Kw (110 hp) con cambio meccanico Euro 6. I meccanici l’han trasformata in una Fiat 500X a metano in after market attraverso l’installazione di un kit specifico presso un’officina specializzata delle reti Ecomotive Solutions / Autogas Italia.

Fiat 500X a metano: sotto torchio

La vettura è stata sottoposta a diversi test per determinare consumi di carburante ed emissioni di CO2. Il consumo di benzina lo misuri con un apposito contenitore graduato; per il metano, normali rifornimenti presso una stazione a medesimi orari del giorno con identica pressione presente nelle bombole.

Risultato: il costo al chilometro a benzina è è 0,104 euro, contro i 0,047 del metano. Questo significa che con 10 euro di benzina la Fiat 500X percorre circa 96 chilometri; con lo stesso importo, utilizzando il gas naturale compresso, 213 km percorsi. Le emissioni di CO2 scendono a 128 gr/km. Percorrendo 10.000 km/anno, si ha una riduzione delle emissioni di CO2 di 420 kg.

Consumi ed emissioni a confronto: benzina/metano

I prezzi dei carburanti utilizzati per svolgere il test sono di 1,40 €/lt per la benzina e di 0,988 €/kg per il metano. I consumi benzina rilevati in test su strada, percorso misto, ammontano a 13,5 km/lt (7,4 lt/100 km), mentre i consumi dichiarati da FCA in omologazione, sempre su misto, sono di 14,4 km/lt (6,9 lt/100 km). Il costo al km è quindi risultato essere di 0,104 €. I consumi metano su percorso misto rilevati durante il test sono stati di 21 km/kg (4,7 kg/100 km), per un costo al km di 0,047 €.

Il risparmio viaggiando a metano permette di ammortizzare il costo di installazione dell’impianto, pari a circa 2.200 euro iva compresa, spese di collaudo escluse, entro 40.000 km di percorrenza”.

Nel caso della benzina 170 gr/km emissioni di CO2, sulla base dei test eseguiti da Ecomotive Solutions e Autogas Italia su strada in percorso misto, contro i 154 gr/km dichiarati da FCA in fase di omologazione; per il metano, in analoga percorrenza, i gr/km rilevati sono 128.

Mancano le prestazioni

Il test nulla dice delle prestazioni. Qualora ci siano differenze fra benzina e metano, non si sa quale sia il delta. Ma anche di questo va tenuto conto.