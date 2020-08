Fiat 500XL: ecco le ultime novità sul futuro SUV

Fiat 500XL è il nome, forse provvisorio, del futuro SUV della principale casa automobilistica italiana che arriverà nei prossimi anni così come anticipato dal capo globale del marchio Fiat Oliver Francois. Questo modello prenderà il posto di ben due dei veicoli attualmente presenti nella gamma della casa automobilistica di Torino. Ci riferiamo naturalmente a Fiat 500L e 500X che non riceveranno dunque una nuova generazione.

Fiat 500XL: ecco quello che sappiamo fino a questo momento

Fiat 500XL cercherà di concentrare in se le migliori caratteristiche dei due modelli ed in particolare di Fiat 500X che tra i due veicoli sicuramente è quello che ha avuto sul mercato le maggiori fortune. In tanti si interrogano su quello che sarà l’aspetto di questo modello quando finalmente il suo sbarco in concessionaria si concretizzerà. A rispondere a tale quesito ha provato nei giorni scorsi il designer Kleber Silva il quale ha ipotizzato il design finale di questo modello con l’immagine che vi mostriamo in questo articolo.

Ricordiamo che Fiat 500XL secondo quanto trapelato non dovrebbe comunque arrivare sul mercato prima del 2024. Non è ancora chiaro dove questa auto sarà realizzata ma non si esclude una sua produzione all’estero. Quasi certamente il veicolo che avrà dimensioni leggermente maggiori rispetto a quelle di Fiat 500X arriverà sul mercato anche in versione completamente elettrica. Maggiori informazioni su questo futuro modello di Fiat le avremo entro la fine del prossimo anno quando finalmente sarà redatto il nuovo piano industriale del marchio Fiat.

