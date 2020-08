Miliardi di bonus discutibili: peccato, ci sono auto e aziende da tutelare

All’auto solo 500 milioni di incentivi. E solo col decreto Agosto. In più, 6 aziende su 10 sono drammaticamente in difficoltà sotto il profilo della liquidità: poco denaro in cassa, ripercussioni anche sui livelli occupazionali. Le decisioni del Governo Conte contro il Covid lasciano quindi perplessi: miliardi di bonus discutibili. L’Esecutivo impiega le risorse pubbliche per la cancellazione dei vincoli di stabilità europei: occhio, tutto questo porterà il rapporto debito-Pil al 160% entro fine 2020. E poi?

Miliardi di bonus discutibili: poca roba all’auto

Per l’automotive è stata sofferenza pura. Prima a fatica l’elemosina di 50 milioni col decreto Rilancio. Poi 500 milioni anche per Euro 6 a benzina e diesel. Infine, l’anima M5S nel Governo ha preso il sopravvento: più denaro a elettriche e ibride plug-in. Un paradosso: si avvantaggia chi ha più disponibilità economiche e può comprare quelle auto. Mentre il mercato chiede benzina e diesel. Speriamo nella legge di conversione del decreto Agosto. E nella legge Bilancio.

Il numero di bonus: 44. Pazzesco. Risultato: almeno 100 miliardi in più di debito pubblico. Un extra deficit su un deficit mostruoso. Un debito sul debito. Coi Paesi frugali dell’Unione europea che ci guardano malissimo. Discutibile anche il desiderio dello Stato di fare super assistenzialismo al Sud (dove già impera il reddito di cittadinanza) anziché rilanciarlo per bene come merita. Dai il bonus, ottieni in qualche area depressa consenso elettorale, ma l’economia va indietro.

Bonus monopattini elettrici: che tristezza

Su tutti i bonus, svettano gli incentivi per i monopattini elettrici (che nessuno ha visto, perché la macchina burocratica è infernale). Cinesi perlopiù. L’Italia che stimola l’economia cinese. E che si dà la zappa sui piedi in termini di sicurezza stradale: gli incidenti stradali aumenteranno, così come i feriti e i morti. Con l’Unione europea che tende ad allontanarsi da noi e da questa nostra politica bizzarra.