Android Auto: Android 11 porterà la modalità wireless su tutti gli smartphone

La prossima iterazione di Android di Google prevede di portare con sé un aggiornamento significativo molto interessante. Questo nuovo update consentirà ad Android Auto di funzionare in modalità wireless sulla maggior parte degli smartphone che eseguiranno Android 11.

Al momento, la piattaforma di Big G offre la possibilità di essere utilizzata via wireless soltanto sui Google Pixel e sui Samsung Galaxy da oltre due anni. Tuttavia, in un recente aggiornamento effettuato alla pagina di supporto di Android Auto, il colosso di Mountain View ha confermato che il sistema funzionerà in modalità wireless su qualsiasi telefono con Android 11.0, a patto che ci sia anche il supporto per il Wi-Fi a 5 GHz.

Android Auto: la modalità wireless sarà disponibile sut tutti gli smartphone con Android 11

Si tratta sicuramente di una notizia davvero ottima per tutti coloro che vogliono utilizzare Android Auto senza avere cavi per davanti. Per poter sfruttare questa feature, però, è necessario che la propria auto disponga di un sistema di infotainment in grado di supportare Android Auto wireless. Attualmente, purtroppo, pochissime vetture offrono questa possibilità. Sfortunatamente, non sarà disponibile alcun supporto wireless in Giappone e Russia.

L’uso di Android Auto in modalità wireless, però, porta con sé uno svantaggio: scarica con più rapidità la batteria dello smartphone. Ciò significa che probabilmente non si avrà la possibilità di eseguire applicazioni durante lunghi viaggi senza collegare e ricaricare il proprio device.

In alternativa, è possibile optare per una vettura che offra sia Android Auto wireless che un caricatore wireless. Ad ogni modo, si tratta sicuramente di un’ottima notizia per gli utenti Android.