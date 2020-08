Alfa Romeo Tonale: quando sarà svelato?

La versione concept car di Alfa Romeo Tonale è stata svelata al Salone dell’auto di Ginevra 2019. Il SUV di segmento C prenderà il posto di Giulietta nella gamma di Alfa Romeo come nuova entry level nella gamma dello storico marchio milanese. Questo almeno fino all’arrivo del futuro B-SUV che comunque non dovrebbe debuttare prima del 2023. La domanda che tutti si fanno a questo punto è quando conosceremo la versione di produzione di Alfa Romeo Tonale.

Inizialmente si era pensato che il Salone dell’auto di Ginevra 2020 poteva essere il momento giusto ma come sappiamo l’evento è stato annullato a causa del coronavirus e comunque non era nemmeno così sicuro che Alfa Romeo Tonale in versione definitiva fosse pronto. Qualcuno nei mesi scorsi aveva ipotizzato che in autunno poteva essere svelato il nuovo modello. Al momento però non vi sono conferme ufficiali.

Non si può escludere che il debutto di Tonale possa avvenire nella prima metà del 2021 visto che la produzione del modello comunque comincerà nella seconda metà del prossimo anno. Per quanto riguarda le differenze estetiche con la concept car dovrebbero essere minime. Probabilmente il prototipo sarà reso meno futuristico con alcuni elementi più tradizionali al posto di quelli visti a Ginevra. Però come hanno già detto i dirigenti di Alfa Romeo le differenze saranno davvero minime. Alfa Romeo Tonale è considerato un modello importante per il Biscione che in Europa quando finalmente il SUV sarà lanciato potrebbe far incrementare davvero di tanto le immatricolazioni della casa milanese di Fiat Chrysler.

