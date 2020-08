Ferrari 488 Pista sfida una F40 in una drag race | Video

Rispetto ai primi modelli, le supercar moderne stanno diventando senza dubbio più veloci. I modelli di poche generazioni fa sono stati già superati dalle auto sportive odierne.

Le due vetture del cavallino rampante presenti in questo articolo sono fra i modelli che hanno reso Ferrari una delle case automobilistiche simbolo del segmento delle supercar. La Ferrari F40 e la Ferrari 488 Pista sono separate da 30 anni di progressi tecnologici.

Ferrari 488 Pista: la prestante supercar da 720 CV gareggia contro l’iconica F40

Per quanto riguarda i motori, la 488 Pista è equipaggiata da un V8 biturbo da 3.9 litri che praticamente è la stessa unità utilizzata sulla F8 Tributo. La sua potenza è di 720 CV e 770 nm di coppia massima. La F40, invece, dispone di un V8 turbo più piccolo da 2.9 litri capace di produrre 478 CV e 577 nm, anche se la maggior parte degli esemplari riesce a produrre circa 500 CV.

Quest’ultima è anche nota per le sue dimensioni compatte e per il suo peso ridotto in quanto è stata realizzata utilizzando dei materiali più leggeri. Inoltre, la vettura dispone di un sottile strato di vernice. Di conseguenza, la Ferrari F40 è più leggera di oltre 100 kg rispetto alla sua controparte moderna.

In fondo all’articolo trovate un video pubblicato su YouTube da Lovecars che ci mostra una drag race condotta proprio fra queste due vetture del cavallino rampante. La F40 è un modello costoso e da collezione, quindi è difficile vederla protagonista in una corsa. La Ferrari 488 Pista riesce a concludere la gara di accelerazione in 11,17 secondi rispetto ai 12,74 secondi impiegati dalla storica supercar.