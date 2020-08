L’edizione di lancio di Ram 1500 TRX esaurita in 3 ore

L’edizione speciale della nuova Ram 1500 TRX è stata venduta in sole 3 ore negli Stati Uniti, con esattamente 702 ordini effettuati nel periodo. La sua produzione inizierà ad ottobre nello stabilimento di Sterling Heights, nel Michigan. “Il nuovo Ram TRX stabilisce il punto di riferimento per i pickup dalle prestazioni estreme e consolida la posizione del marchio come leader nei pickup fuoristrada”, ha affermato Mike Koval, capo del marchio Ram per il Nord America. “Ram ha una solida esperienza di pick-up ad alte prestazioni e TRX lo arricchisce ampliando la sua gamma con la migliore combinazione di prestazioni, capacità, lusso e tecnologia nel segmento”.

Oltre all’esclusiva vernice grigia Anvil, la Launch Edition è dotata di un emblema in alluminio spazzolato rosso sulla console, identificandola come una serie limitata. Tra le sue dotazioni di serie, Fiat Chrysler Automobiles, produttore del modello fuoristrada, mette in evidenza articoli come Head-up Display, ruote speciali, audio Harman Kardon con 19 altoparlanti e grafiche sulla carrozzeria.

Secondo FCA, ci sono oltre 100 articoli di protezione e sicurezza, tra cui la telecamera posteriore ParkView con linee di griglia dinamiche, il controllo elettronico della stabilità (ESC) con riduzione elettronica della velocità e sei airbag standard. Le funzioni disponibili includono anche il monitoraggio degli angoli ciechi, il cruise control adattivo, la frenata prontezza e l’avviso di collisione ad alta velocità.

