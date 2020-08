Fiat E-Ducato: rivelato il prezzo per il Regno Unito

Il nuovo Fiat E-Ducato è ora disponibile all’acquisto nel Regno Unito con prezzi di partenza di 47.675 sterline (53.135 euro) una volta incluso il Plug-In Van Grant proposto dal Governo britannico.

A seconda della variante scelta, il furgone a zero emissioni riesce a proporre tra 159 e 309 km di autonomia con una singola ricarica, offrendo lo stesso spazio di carico delle versioni diesel tradizionali. Al prezzo riportato poco sopra, gli acquirenti dell’E-Ducato riceveranno la batteria più piccola da 47 kWh e un motore elettrico da 123 CV per un’autonomia massima in città di fino a 193 km.

Fiat E-Ducato: fino a 309 km di autonomia con una singola ricarica

Il veicolo è stato costruito dalla casa automobilistica torinese con le consegne urbane in mente, quindi la velocità massima è di soli 100 km/h, anche se è in grado di raggiungere i 48 km/h in 6 secondi. La ricarica completa della batteria richiede appena 2 ore e 25 minuti, collegandola a un punto di ricarica adatto.

Aggiungendo qualcosa in più, è possibile ottenere la batteria più grande da 79 kWh che fornisce un’autonomia di 309 km durante la guida in città. Questa variante del Fiat E-Ducato propone lo stesso propulsore da 123 CV ma, come potete ben immaginare, la batteria impiega di più per caricarsi (4 ore).

Entrambi i modelli del furgone a zero emissioni sono disponibili con una scelta di diverse altezze, lunghezze e passi, oltre a due allestimenti. Inizialmente, però, il marchio torinese propone soltanto la carrozzeria furgone mentre le configurazioni chassis cab e passenger arriveranno nel primo trimestre del prossimo anno.

Di serie, il furgone completamente elettrico propone un display touch da 5 pollici per il sistema di infotainment, climatizzatore automatico e supporto per tablet. Presenti anche una porta di ricarica USB, degli specchietti regolabili elettricamente con funzione di riscaldamento e illuminazione a LED nell’area di carico.

Passando al modello eTecnico del Fiat E-Ducato, abbiamo uno schermo touch da 7 pollici più grande con navigatore satellitare e integrazione smartphone con supporto Apple CarPlay e Android Auto. La telecamera posteriore è abbinata a dei sensori di parcheggio mentre gli interni propongono un volante rivestito in pelle e bordi cromati per le prese d’aria.

Richard Chamberlain, Head of Fiat Professional UK, ha detto: “Il Ducato compirà 40 anni il prossimo anno, ma il suo successo non mostra segni di rallentamento. Infatti ora siamo in testa con nuove opzioni di propulsione. Tutti in Fiat Professional sono così orgogliosi di Ducato e di ciò che continua ad ottenere, in particolare in questo momento difficile in cui svolge un ruolo così attivo con i nostri servizi di emergenza, le autorità locali e le società di logistica che operano in prima linea”.

Chamberlain ha concluso dicendo: “Siamo tutti incredibilmente entusiasti dell’arrivo del nuovo E-Ducato nelle concessionarie entro la fine dell’anno perché sappiamo che il veicolo brillante che è. Non è esagerato dire che l’E-Ducato cambierà le regole del gioco per molti nostri clienti che sono alla ricerca di un furgone elettrico che sia più di una corrispondenza per i lavori del mondo reale, facendo anche un passo positivo verso la riduzione del loro impatto sull’ambiente“.