Fiat Ducato 2020 debutta in Australia con nuovi motore e trasmissione

Fiat ha annunciato nelle scorse ore l’arrivo in Australia del Fiat Ducato 2020 con alcuni aggiornamenti importanti delle motorizzazioni e nuovi sistemi di sicurezza per permettere al furgone di raggiungere i suoi competitor.

Sotto il cofano troviamo adesso il nuovissimo motore turbodiesel a quattro cilindri Multijet 180 da 2.3 litri che sviluppa una potenza di 177 CV e 400 nm di coppia massima (versione con cambio manuale a 6 rapporti) o 450 nm (variante con automatico a 9 velocità). Il nuovo propulsore è conforme agli standard di emissione Euro 6d tramite l’ausilio dell’AdBlue.

Fiat Ducato 2020: la nuova versione del furgone diventa più efficiente

A confronto, il motore da 2.3 litri della Serie 6 proponeva una potenza di 150 CV e 380 nm nella versione a passo corto e 177 CV e 400 nm per i modelli medi, lunghi ed extra lunghi. La nuova trasmissione automatica a 9 rapporti viene fornita da ZF.

La casa automobilistica torinese menziona diversi miglioramenti riguardanti l’efficienza con il nuovo motore turbodiesel e il cambio automatico ma non ha ancora pubblicato nessun dato sui consumi di carburante per l’Australia.

L’equipaggiamento di serie è stato ampliato con l’aggiunta di alcune funzionalità come l’avviso di collisione frontale e la frenata di emergenza automatica. Sono stati aggiunti di serie anche la telecamera posteriore e l’avviso di deviazione della corsia.

Ecco le dichiarazioni di Guillaume Drelon, direttore di Fiat Professional

Guillaume Drelon, direttore della strategia di marchio e prodotto di Fiat Professional, ha detto: “Il nuovo motore insieme agli aggiornamenti della trasmissione nel nuovo Fiat Ducato migliorano le prestazioni generali del veicolo, offrendo allo stesso tempo il massimo comfort. Pur offrendo più coppia e una guida più fluida, siamo anche entusiasti di proporre ora ulteriori caratteristiche standard di sicurezza e comfort all’interno della gamma Fiat Ducato“.

Altre caratteristiche di serie offerte dal Fiat Ducato 2020 includono una porta di carico scorrevole sul lato sinistro, cruise control, sensori di parcheggio posteriori, aria condizionata manuale, specchietti laterali regolabili elettricamente e altro ancora. Nell’abitacolo troviamo un volante rivestito in pelle con comandi audio, sedile passeggero a due posti con cinture di sicurezza a tre punti e il sistema di infotainment Uconnect con display touch da 5 pollici e funzioni radio e Bluetooth.

Come optional, il marchio torinese propone una porta laterale scorrevole sul lato destro per 1190 dollari australiani (719 euro) e il cambio automatico a 9 rapporti per 2890 dollari australiani (1747 euro). Disponibile anche il pacchetto Comfort and Tech da 2190 dollari australiani (1324 euro) il quale aggiunge sistema di infotainment con display da 7 pollici, navigatore integrato, supporto Apple CarPlay e Android Auto, radio DAB, climatizzatore automatico e luci di marcia a LED.

Il pacchetto Safety Plus per il Fiat Ducato 2020, infine, aggiunge fari automatici, abbaglianti automatici, tergicristalli con rilevamento della pioggia, monitoraggio dell’angolo cieco, fari fendinebbia, riconoscimento dei segnali stradali e molto altro ancora.