Cinturato CN54: Pirelli lancia il nuovo pneumatico per la Fiat 500 d’epoca

Pirelli ha annunciato nelle scorse ore un nuovo pneumatico appartenente alla sua linea Collezione che in realtà è uno dei più grandi classici che ritorna sul mercato con mescole aggiornate. Stiamo parlando del Cinturato CN54.

Per chi non lo sapesse, la linea Collezione di Pirelli è dedicata alle vetture d’epoca prodotte tra il 1950 e il 1980. Tra queste c’è anche la mitica Fiat 500 del ‘57 a cui il nuovo CN54 si abbina perfettamente.

Cinturato CN54: la Fiat 500 d’epoca adesso può viaggiare su un nuovo pneumatico di Pirelli

Le precedenti 500 avevano già utilizzato altre gomme prodotte da Pirelli come ad esempio i modelli Cisa e Stelvio mentre il Cinturato, studiato appositamente per la famosa utilitaria del marchio torinese, è più recente dato che è stato lanciato per la prima volta nel 1972.

Il design del nuovo CN54 di Pirelli è rimasto invariato ma le mescole sono più moderne. Queste ultime garantiscono una sicurezza maggiore sul bagnato e un grip migliore. Durante lo sviluppo della nuova gomma, i tecnici del produttore italiano di pneumatici hanno preso in considerazione gli stessi parametri considerati dai progettisti della gomma originale in modo da adattarla al meglio alle sospensioni e alla meccanica della storica Fiat 500.

Il Pirelli Cinturato CN54 propone una misura di 25R12. Si tratta di uno pneumatico radiale con un design del battistrada molto simile a quello originale ma ovviamente realizzato con tecnologie di ultima generazione.