Android Auto: Google sta risolvendo un problema che riguarda l’Assistente Google

Una delle migliori caratteristiche offerte da Android Auto di Google è l’integrazione con l’Assistente Google (Google Assistant). Questa feature permette di gestire le applicazioni senza utilizzare le mani attraverso la voce. Usando degli appositi comandi vocali è possibile avviare applicazioni, riprodurre un brano, effettuare una chiamata e rispondere a un SMS proprio grazie all’Assistente Google su Android Auto.

Nonostante queste interessanti funzionalità, purtroppo Google Assistant ha recentemente iniziato a provocare rallentamenti in Android Auto con diversi utenti che confermano che bisogna attendere troppi secondi per ricevere un feedback di risposta dall’assistente virtuale.

Android Auto: in lavorazione un nuovo aggiornamento per risolvere un problema con Assistente Google

La piattaforma di Google riesce a riconoscere il comando vocale inviato dall’utente ma Google Assistant si avvia pochi secondi dopo e in alcuni casi si interrompe completamente senza eseguire effettivamente l’azione richiesta. Sebbene inizialmente il colosso di Mountain View sia rimasto in disparte su questo problema, ora sembra che abbia iniziato ad esaminarlo per scoprire di cosa si tratta.

Al momento, purtroppo, il team di Google non ha fornito ulteriori informazioni ma almeno sappiamo che presto arriverà un aggiornamento che risolverà questo problema. Alcuni sostengono che il downgrade dell’app Google a una versione precedente a volte migliora l’esperienza con l’assistente.

Tuttavia, la scelta migliore da fare in questo momento è quella di rinunciare ai comandi vocali e attendere un aggiornamento. Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, Google prevede di rilasciare un nuovo aggiornamento di Android Auto verso la fine di questo mese o all’inizio di settembre mentre la correzione per il problema dell’Assistente Google sarà inclusa in un nuovo update dell’app Google.